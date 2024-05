Davico denunció en Fiscalía presunta redacción de instrumentos públicos falsos

En la mañana de este jueves, el Intendente Mauricio Davico, presentó un escrito formal en la Fiscalía de turno. Aseguró que hay una obra de infraestructura radicada en el Parque Industrial seco que figura como finalizada, pero en realidad no estaría concluida. Señaló que un tanque elevado de agua figuraba como colocado y “no había sido instalado”.En el marco de la auditoría prometida por Davico desde la campaña electoral -y hasta el día de su asunción- devino en una serie de señalamientos a la gestión saliente, a cargo de Esteban Martín Piaggio.Hasta el momento, ninguno de los reproches que circularon en redes sociales había tomado la magnitud de esta denuncia. En esta oportunidad, el Intendente Mauricio Davico se apersonó en la Fiscalía de turno y presentó la denuncia de presunta “redacción de instrumentos públicos falsos”.Pero ¿de qué se trata? En un detallado escrito al que accedió, el Presidente Municipal informó: “Vengo mediante el presente a formular la denuncia de hechos considerados de relevancia penal en actuaciones administrativas de este Municipio. Se trata de la íntegra redacción de instrumentos públicos falsos, consistentes en un acta de finalización de obra y certificado de obra, todo lo cual relato a continuación”.Al respecto, detalló que “el documento en cuestión fue realizado en el contexto de una obra pública llevada adelante por la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, consistente en la Provisión y Colocación de un tanque de agua elevado en el conocido como Parque Industrial Seco”.Asimismo, se detalla que en un acta figura la siguiente información: “En la ciudad de Gualeguaychú, a los 7 días del mes de noviembre de 2023 se ejecutó la obra de provisión y colocación de torre tanque de 20 metros de altura y 120 metros cúbicos con todos sus accesorios según detalle en contrato, en el Parque Industrial Sustentable Municipal ubicado en RN14 Km 61,1 (…) a los fines de dar por finalizadas las obras, conforme a las cláusulas del Contrato de Obra”.Luego de emitir y firmar esta acta se dictó el Decreto 4818/2023 con fecha 30 de noviembre de 2023, el cual aprobó el Certificado N° 2 correspondiente a la finalización de la obra instrumentada en el acta referida.Esto fue suscripto, según detalla el documento, “por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Arquitecto Carlos Rodolfo García; el Subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Ingeniero Hugo Sacre y el señor Edgardo Fabián Algarbe en representación de la firma Metalúrgica”.Este trámite habilitó -según relata el escrito presentado por el Intendente- el pago por “un monto total de $ 3.228.000,00 para la provisión y colocación de una torre con tanque elevado para reserva de agua potable, destinado al predio del Parque Industrial Municipal Sustentable de nuestra ciudad”.También se dispuso, que por Secretaria de Hacienda y Política Económica se apruebe el Fondo de Reparo por la suma de $161.400,00, y además que se proceda a -por Secretaría de Hacienda y Política Económica- descuento del Anticipo Financiero y el Art. 4.° dispuso pagar a la firma "Metalúrgica D-A SA.", hasta la suma de $ 2.098.200,00.En la denuncia de Davico, aclara que el 7 de diciembre de 2023 se extiende una “nota sin membrete y sin sello, dirigida a la Contadora Rocío Sartori, donde además no estaba radicado el expediente; y en dicha nota se afirma que se había dejado preparado el trámite de certificación y facturación a la espera de dicha instalación antes del cierre, y desafortunadamente las condiciones climáticas de varios días de lluvia impidieron el trabajo en el terreno”.Luego, se constató que “la obra no había sido concluida puesto que el tanque de provisión de agua no había sido instalado. Estaba todavía tumbado en el piso, en posición horizontal, no habiendo sido emplazado y erguido como correspondía”, por lo tanto, el 29 de diciembre de 2023 se suscribió el decreto N°5377/2023 que ordena anular el decreto que ordenada el pago por $2.098.200,00), a la firma “Metalúrgica D-A SA”Desde el Ejecutivo Municipal informaron que se labraron las actuaciones administrativas correspondientes “sin perjuicio de lo cual se pone en conocimiento de esa fiscalía lo sucedido, ante la hipótesis de que ello resulta prima facie encuadrable en el art. 292 y siguientes del Código Penal”.“Así lo ha aconsejado la Dirección de Asuntos Legales de este Municipio”, expresaron y agregaron: “así las cosas, los hechos referenciados en el presente dictamen pueden constituir la comisión de un delito penal por resultar, prima facie, reprochados por el Código Penal Argentino en cuanto a la inserción de datos falsos en un documento público, como lo son el Certificado 2 de fojas 229 y el acta de recepción provisora obrante a fojas 230.” Ahora, será el turno de la Justicia de avanzar para aclarar lo ocurrido. Fuente: (ElArgentino)