El Gobierno invitó "a todos los argentinos a ser parte del Cabildo de Mayo", según indicó este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló convocó a la ciudadanía al acto que se llevará a cabo este sábado pro el Día de la Patria."Invitamos a todos los argentinos a ser parte del Cabildo de Mayo. Están todos invitados a ser partícipes de una de las gestas más importantes de la historia", dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa.El vocero presidencial confirmó este viernes que el presidente Javier Milei y casi la totalidad de su gabinete viajarán a Córdoba para llevar a cabo este sábado 25 el denominado “acto de mayo”. Lo afirmó en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.“Queremos Invitar a todos los argentinos a este fiesta que es el 25 de mayo. Las grandes revoluciones, los grandes paradigmas se dieron por el impulso de la gente, Córdoba es la meca de la libertad argentina, donde tuvo lugar la reforma universitaria. Es la provincia donde tuvo lugar el Cordobazo. Fue una de las provincias donde más se rechazó con la circular 125. Y es la provincia donde el 19 de noviembre pasado, el hoy presidente javier Milei arrasó en las elecciones”, arrancó Adorni.Respecto de las protestas y bloqueos anunciados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para recibir al Presidente en el Aeropuerto Ambrosio Taravella, Adorni remarcó: “Vamos a garantizar la seguridad del presidente y de la gente para que pueda participar sin mayores inconvenientes de una fiesta patria”, dijo.Sobre la falta de un “pacto de mayo”, que era la idea del Gobierno cuando se anunció la fecha, Adorni remarcó: “No nos importa la foto, nos importa el acuerdo. Al no haber ley bases, no había condiciones para firmar un pacto”.Sobre los rumores del desplazamiento de Nicolás Posse. El vocero presidencial volvió a referirse al supuesto alejamiento del jefe de Gabinete de los equipos que posee Javier Milei. “Sobre supuestos no hablamos. El funcionario sigue en su cargo y todos estamos a disposición del Presidente en nuestros cargos”, dijo.