UPCN expresó su postura sobre proyecto de ley para limitar códigos de descuento

Integrantes de la comisión directiva de UPCN mantuvieron un encuentro con la diputada Gabriela Lena, autora del proyecto de ley para limitar los códigos de descuento. “Es un tema muy relevante. Necesitamos la protección de los salarios de nuestros compañeros, pero tenemos que ver de qué manera se plantea para que el resultado no sea perjudicial para los trabajadores. Por esa razón nos pusimos a disposición para contribuir al debate y tratamiento del proyecto”, expresó la secretaria adjunta del sindicato, Carina Domínguez.



La iniciativa, denominada “Protección Integral de los recibos de sueldo de empleados activos o pasivos de la provincia de Entre Ríos”, sólo habilita que en los haberes de trabajadores activos y pasivos de la administración pública se apliquen –a través del sistema de código de descuento– las deducciones provenientes de organismos judiciales o provinciales. A la vez, prohíbe cualquier otro descuento bajo ese concepto.



“Estamos en desacuerdo con el abuso de las entidades financieras que son usurarias, que se aprovechan de la situación de los empleados públicos”, remarcó Domínguez y añadió que “ante el actual contexto de crisis, los trabajadores están atravesando un muy difícil momento económico y resulta absolutamente oportunista que estas entidades se excedan y los perjudiquen económicamente. En este punto nos parece que la iniciativa de la diputada Lena adquiere sentido”.



“Notamos que la fundamentación contiene aspectos que no son incluidos en el articulado y que deberían incorporarse. En ese sentido, consideramos necesario diferenciar entre los códigos de descuento para préstamos económicos –que provocan un endeudamiento en espiral y colocan a los trabajadores en la situación de rehenes de la financieras– de aquellos que brindan servicios específicos y no buscan el rédito sino ayudar al trabajador en un momento difícil, como por ejemplo con temas relacionados con la salud”, apuntó Domínguez.



“Entendemos que proteger el salario de nuestros compañeros es fundamental”, remarcó luego y recordó que durante el mandato como diputado provincial del secretario general de UPCN, José Ángel Allende, se presentó una iniciativa destinada a que se establezca un límite porcentual a los descuentos permitidos en los haberes de trabajadores de la administración pública. “Si bien esa iniciativa no prosperó, la crisis actual obliga a retomar esa discusión”, remarcó.



El proyecto se encuentra en las comisiones de Empleo, Previsión y Seguridad Social y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, para su tratamiento. “La diputada Lena se comprometió a convocarnos, como así también a otros sindicatos, para abordarlo con los legisladores y poder hacer nuestros aportes”, informó la Secretaria Adjunta de UPCN.



Asimismo comentó que durante el encuentro “se remarcó que se va a avanzar con la iniciativa en tanto sirva para mejorar la situación de los trabajadores. Y esa definición será resultado de las opiniones de los diferentes sectores”, concluyó.