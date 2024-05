Ministra española criticó a Javier Milei: “De león no tiene nada”

Ministra española calificó de “aquelarre” el acto de Vox al que asistió Milei en Madrid

En una nueva escalada de la crisis entre los gobiernos de la Argentina y España, la ministra de Igualdad española, Ana Redondo, aseguró en el inicio de la campaña de las elecciones europeas del próximo 9 de junio que el presidente Javier Milei no tiene nada de león porque más bien es una “hiena que se ríe de todos nosotros”.“Cuando escucho a Milei, el león en medio de la avenida. ¿Sabéis lo que pienso? Que de León, nada. Es una hiena que se está riendo de todos nosotros, de la pobre gente, de los que necesitan justicia social”, dijo.La ministra añadió que “eso es lo que es Milei, una hiena en medio de la avenida, en medio de las democracias y no podemos dejar que esto suceda”.De este modo se refirió a la canción de La Renga que este miércoles Milei entonó en la presentación de su nuevo libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” en el Estadio Luna Park y que adoptó también durante su campaña electoral. El tema comienza con la frase “hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida”.Redondo habló en el arranque de la campaña electoral del oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Valladolid, centro de España.En su discurso, calificó de “aquelarre” al acto organizado por Vox el pasado fin de semana en Madrid, en el que Milei tildó de “corrupta” a la primera dama española, Begoña Gómez, lo que desató una crisis con el gobierno de Pedro Sánchez, que retiró a su embajadora en Buenos Aires.Redondo pidió a la ciudadanía votar los socialistas el próximo 9 de junio porque “Europa necesita una España socialdemócrata y feminista, que defiende la justicia social”.Los sondeos vaticinan un avance de la derecha en toda Europa.No es la primera vez que un miembro del gabinete de Sánchez cuestiona a Milei. Hace dos semanas, el ministro de Transportes, Oscar Puente, dijo ante una platea de estudiantes que Milei consumía “sustancias”.“Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de... Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de, aquello que dijo, pocos días antes de... Yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’”, sostuvo Puente, lo que desató un duro repudio del gobierno argentino.