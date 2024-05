Milei aseguró que tras la Ley Bases "queda bajo análisis todo el Gabinete"

Javier Milei evalúa cambios en el gabinete si no se aprueba la ley de Bases

La demora en el tratamiento en el Senado del mega proyecto constituye "un primer hito" para el mandatario libertario. Su aprobación permitiría avanzar en una nueva etapa de su plan económico. Sin embargo, el rechazo por parte del Congreso podría derivar en una fuerte revisión interna, principalmente en el gabinete nacional."Usted cuando gestiona tiene hitos. Nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la ley Bases”, dijo este jueves en una entrevista con el canal, y reconoció que el futuro del proyecto, como el de cualquier otro, “puede salir bien o que no salga”.Ante cada escenario, el mandatario adelantó que realizarán una "evaluación de resultados", lo que podría desembocar en la salida de ministros nacionales.Javier Milei, presidente de la Nación. Foto: ÁmbitoLas dificultades del oficialismo para lograr un dictamen del proyecto ya obligó al Gobierno a realizar cambios en el curso de lo planificado con la suspensión del Pacto de Mayo que iba a realizarse el próximo sábado, con motivo de un nuevo aniversario de la Revolución de 1810. Así lo reconoció el propio jefe de Estado: "No habrá Pacto de Mayo porque no va a estar la Ley Bases", dijo en una entrevista que brindó al canalEn otro pasaje de la entrevista con LN+ negó que la suba del dólar blue responda a una "corrida cambiaria", ya que "para que pueda ser efectiva usted tiene que tener pesos en la calle", algo que no ocurre, por lo que dijo estar "tranquilo porque tenemos equilibrio fiscal y estamos avanzando en el saneamiento del Banco Central".Sobre el efecto de la ley de Bases en la política económica aseguró que lo mejor para el Gobierno sería lograr su aprobación, pero si no se aprueba "vamos a seguir adelante". "Obviamente que en lugar de bajar la inflación más rápido, bajará más lento. Qué quiere que le haga", dijo.Respecto a un eventual rechazo de la ley en el Congreso, reconoció que sería parte de "las lógicas del sistema democrático", pero fiel a su habitual disputa con la política apuntó contra aquellos "que no quieren que le vaya bien a la Argentina porque si le va bien implicará un fracaso en lo que pensaron durante toda su vida".Además de plantear un cambio de gabinete en caso de que naufrague nuevamente la ley de Bases, el mandatario proyectó que podría ocurrir si se aprueba. "Estamos tratando de terminar el déficit cuasifiscal, es decir el del BCRA, y recomponiendo partidas del Tesoro. Además tenemos planeado bajar impuestos. Es algo que tenemos en carpeta. Si sale la ley Bases podemos empezar a bajar el impuesto PAIS", adelantó.Sobre la fuerte recesión en la actividad económica, señaló que "dijimos que esto iba a pasar y que el primer trimestre iba a ser tremendo". "Estamos viendo los efectos de haber estabilizado" la economía, dijo, y se preguntó: "¿La alternativa era seguir haciendo kirchenrismo, es decir, déficit fiscal financiado con emisión monetaria?".A propósito de la inflación, una de las preocupaciones más relevantes de los argentinos, dijo que "está cayendo" y que la evolución de precios mayoristas fue de 3-4%. Y anticipó que continuará bajando en las próximas semanas. "Alimentos y bebidas viene varios meses con tasas muchísimo más bajas. Eso significa menos pobres y menos indigentes", destacó.