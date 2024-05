Se registraron incidentes en la Legislatura de Misiones

Foto: Imagen de las manifestaciones en Misiones. Crédito: Ámbito

La tensión en Misiones sigue creciendo. Después de que la asamblea de policías rechazara la última oferta salarial del Gobierno de Hugo Passalacqua, este jueves se registraron incidentes en la Legislatura provincial y la casa del Gobernador.



Enfrente de la Legislatura se congregaron diferentes sectores que están en conflicto por reclamos salariales. Hubo forcejeos entre manifestantes y fuerzas de seguridad federales y luego algunos de ellos ingresaron al edificio. Minutos después, un grupo de docentes se trasladó hasta la casa del Gobernador donde fueron reprimidos por fuerzas de seguridad.



A la tarde el gobierno realizó una nueva oferta a los uniformados de un 30% de aumento, 10 puntos más que la anterior, pero muy lejos del 100 que piden. Esta oferta fue rechazada por la asamblea de policías autoconvocados. "Ese monto es irrisorio", aseguró Ramón Amarilla, vocero de los policías.



Durante la reunión con el gobierno provincial, también se ofreció dejar sin efecto todas las sanciones a los policías que se sumaron a la protesta, pero para ello debían aceptar el monto de aumento salarial. En consecuencia, el conflicto sigue en el mismo lugar.



Este jueves a la mañana el ministro de Gobierno provincial, Marcelo Pérez, amenazó con echar a los policías que participen de la protesta, a la que calificó de "sublevación". "Es inadmisible y está fuera de la ley", afirmó.



En una entrevista para Radio La Red, el ministro Pérez aseguró que “hay 28 móviles policiales que fueron robados y que están siendo utilizados para cualquier cosa, menos para cumplir funciones de seguridad”.



Por este hecho, hay una demanda penal que podría terminar en el despido de los uniformados que hayan participado en las manifestaciones por mejoras salariales. El Gobierno de Misiones se alinea con Bullrich Las declaraciones del funcionario provincial van en línea de lo expresado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "La policía no puede hacer huelga, tiene que trabajar 24 por 7 por 365".



La ministra del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) calificó al reclamo como "algo inadmisible, fuera de la ley": "Por eso nosotros habilitamos un comité de crisis en el que estamos apoyando con fuerzas federales el orden en las ciudades que faltan policías para que no sufra la población las consecuencias de esta huelga".



"La policía no puede hacer huelga, tiene que trabajar 24 por 7 por 365 y tiene que tener otros canales para conseguir su salario", explicó. Fuente: Ámbito