El Gobierno anunció cambios en la Subsecretaría de Trabajo y en la de Empleo

A un mes y medio de su asunción, la subsecretaria de Trabajo, Liliana Acosta de Archimbal, fue desplazada de su cargo y se designó en su lugar al abogado Martín Huidobro. Los fundamentos de la decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aún no están claros, pero el cambio se convierte en una complicación para Julio Cordero, secretario de Trabajo, que había nombrado a principios de abril a Archimbal, una funcionaria de carrera que había llegado a la estructura de la cartera laboral durante el gobierno de Cambiemos, en reemplazo de Mariana Hortal Sueldo.



Huidobro será el cuarto subsecretario de Trabajo desde que asumió el gobierno de Javier Milei: el primero fue Horacio Pitrau, después Hortal Sueldo y a partir de abril, Archimbal. En los 3 últimos casos se trata de abogados que estuvieron vinculados con el ex ministro de Trabajo macrista Jorge Triaca.



En la Secretaría de Trabajo, los voceros oficiales no atendieron los llamados de Infobae, por lo que el desplazamiento de Archimbal hasta ahora no fue confirmado ni desmentido, pero trascendió que la renunciante seguía este miércoles por la tarde cumpliendo sus tareas habituales en su oficina.



Huidobro se desempeñaba hasta hoy como director de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Capital Humano y fue uno de los firmantes en nombre del Gobierno de la apelación del fallo contra el capítulo laboral del DNU 70 para que el tema fuera revisado por la Corte Suprema. Anteriormente fue abogado de los ministerios de Planificación Federal y de Energía en los gobiernos de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri.



Algunos portales de noticias como Infogremiales y Mundo Gremial atribuyeron el desplazamiento de Archimbal a la difusión de un expediente en el que cual se revelaba la participación del vocero presidencial Manuel Adorni en la creación de un sindicato de empleados de delivery, en 2020.



Como Hortal Sueldo, Archimbal tenía un perfil más técnico que político, como el del primer subsecretario de Trabajo del gobierno libertario, Horacio Pitrau, quien contaba con experiencia en la gestión (fue secretario de Trabajo de Triaca) y fluidos contactos en el sindicalismo y en el empresariado, pero fue echado en enero de este año al ser responsabilizado por el ala dura del Gobierno de haber intentado un acercamiento con algunos dirigentes gremiales. El caso de Huidobro, en cambio, será distinto porque se trata de un abogado sin experiencia en temas laborales.



Cordero, quien reemplazó a Omar Yasín al frente de la Secretaría de Trabajo, es un experimentado abogado de fluidas relaciones empresariales y sindicales. Fue abogado del grupo Techint y de la Unión Industrial Argentina (UIA). Había formado parte del equipo laboral de Patricia Bullrich durante la campaña electoral y se sumó a los laboralistas libertarios cuando Milei ganó el balotaje.



Además del desplazamiento de Archimbal, la semana pasada hubo otro cambio en la Secretaría de Trabajo: renunció Luis Palomino a la subsecretaría de Empleo y fue reemplazado por Eugenia Cortona. El funcionario saliente, dirigente libertario de Vicente López, quedó a cargo de los planes Volver al Trabajo, que buscan desarrollar competencias sociolaborales para acceder al empleo.