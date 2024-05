Juicio por jurados: el detalle de los números de DNI que salieron sorteados

Se realizó este miércoles, en la sede del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), el sorteo público de 10.200 personas en igualdad de género que integran el padrón electoral vigente y serán potenciales jurados populares, de acuerdo a los requisitos establecidos por la Ley 10.746, que regula el funcionamiento de ese sistema de juzgamiento penal.El sorteo discriminó por jurisdicción y por sexos, con el objeto de confeccionar el listado definitivo de las personas que podrán integrar el Tribunal de Jurados en los juicios penales que se llevarán a cabo en Entre Ríos en 2025. El acto fue transmitido por el Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), vía streaming y a través de su canal de YouTube.Los jurados están integrados por doce personas titulares y cuatro suplentes en igualdad de género, en tanto que los juicios se desarrollan en el lugar donde sucedieron los hechos.Tras el sorteo, el coordinador de Juicio por Jurado, Fermín Bilbao, dijo a Elonce que “fueron dos sorteos exitosos ya que se pudieron concretar la cantidad de ciudadanos que integrarán el padrón de jurados. Un total de 10.200 para un sorteo anual y el numero previsto para el sorteo complementario”.En este marco, recordó que todos los ciudadanos que han salido sorteados, es decir que la terminación del DNI coincida con los números que salieron, van a ser contactados por la Oficia de Gestión de Audiencia de cada jurisdicción para hacer una nueva depuración a través de declaraciones juardas, donde se solicitarán datos para ver si esta persona puede ser o no un jurado”.En este sentido, Bilbao destacó que “se llevan 88 juicios por jurado desde el 2019, en este año no se puede determinar cuantos juicios por jurado se van a concretar”, dijo al sostener que “hay cuatro jurisdicciones que están más ajustadas en torno a la cantidad de habitantes”Acto seguido, destacó que a los jurados sorteados serán convocados”.De acuerdo con lo dispuesto por la Sala en lo Penal del STJER, se eligieron 10.200 electores masculinos y femeninos empadronados en el registro general actualizado, discriminados de la siguiente forma: 1.759 por Paraná; 1.315 para la ciudad de Concordia y otro tanto para Concepción del Uruguay y Gualeguaychú; 877 para Gualeguay; y, en cada caso, 263 para San José de Feliciano, Chajarí, Federación, Federal, La Paz, Vllaguay, Diamante, Nogoyá, Rosario del Tala, Colón, Victoria, Islas del Ibicuy y Villa Paranacito y 200 de San Salvador.La selección incluyó además el sorteo complementario de 150 electores masculinos y femeninos para Gualeguay, Diamante y San José de Feliciano, y de otros 300 para Gualeguaychú.El contralor del sorteo estuvo a cargo de la titular de la Escribanía Mayor de Gobierno, Sandra Taborda. La actividad estuvo a cargo del coordinador de Juicio por Jurados del Poder Judicial, Fermín Bilbao; en tanto que como veedores participaron el fiscal coordinador de Paraná, Álvaro Piérola, por el Ministerio Público Fiscal; el defensor oficial Gaspar Reca Ríos, por el Ministerio Público de la Defensa; y Carla Cusimano, de la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer), en representación de organizaciones no gubernamentales vinculadas a la materia, tal como prevé el artículo 18º de la Ley 10. 746. También estuvieron presentes representantes del Tribunal Electoral de Entre Ríos; el presidente del IAFAS, Diego Martínez Domé; el director del organismo, Marcelo Mounfort y el escribano Julio César Saurin.