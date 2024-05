Provincia y gremios docentes firmaron el acuerdo trimestral por salario

Política La opinión de los gremios docentes tras encuentro paritario con el gobierno

Se firmó el acta de acuerdo paritario entre Provincia y gremios docentes durante, que fue presidido por el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano; la propuesta salarial consta de un aumento 5% abril (de los cuales 3% ya fueron liquidados), 7% en mayo y 8% en junio. Durante la rúbrica del documento, también establecieron un nuevo esquema trimestral de negociación.“Es un día importante para los trabajadores, el gobernador Rogelio Frigerio, el sistema educativo y todas las familias porque, por primera vez desde que somos gobierno, de manera conjunta con el sector sindical, cambiamos el esquema de negociación colectiva”, comunicó ael ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.Al repasar que “las negociaciones mensuales generan un desgaste permanente y -según parafraseó- siempre terminamos atrás de la zanahoria”, Troncoso explicó que, en el marco del diálogo, se consideró “la propuesta de cambiar el esquema de negociación mensual a un esquema trimestral”. “Lo ofrecimos al sector sindical, que lo vio maduro y razonable, pero si bien genera previsibilidad, cuando se negocia sobre un trimestre, las negociaciones son más largas”, aclaró.“Llegamos a un acuerdo satisfactorio para todas las partes”, valoró el ministro al dar cuenta de “los 20 puntos distribuidos en tres meses, con la promesa de cambiar la base de cálculo salarial durante julio al mes de junio”.Al mostrarse “satisfecho” por el acuerdo, Troncoso evaluó: “En estos meses no habrá conflictividad y los chicos podrán ir a clases, porque todos trabajamos en armonía”. “En términos comparativos con otras provincias, que tienen foco de conflicto, es una satisfacción muy grande como equipo el generar tranquilidad y llevar calma a las familias”, resaltó.Consultado a Troncoso por el paro nacional docente de este jueves, éste reiteró la vocación del gobierno provincial de ser “respetuosos de los derechos sindicales”.“En lo que va del ciclo lectivo, solo hubo un paro contra el gobierno provincial, porque el resto fueron convocados por Ctera”, repasó y anunció que la gestión de Frigerio “no descontará el día a los docentes que paren por convocatoria de entidad gremial nacional”.El ministro exigió “compromiso” a los actores de la Educación para “resguardar a los chicos en las aulas”. “Los reclamos deben hacerse en la mesa paritaria, pero con los chicos en las escuelas”, insistió. Y agregó: “Respetamos la adhesión a la huelga nacional docente, pero los chicos no son la variable de ajuste y es importante que estén en las aulas y necesitamos que los trabajadores, trabajen”.La presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, por su parte, se refirió a la cuestión vinculada a infraestructura escolar que se trató en la reunión con los gremios docentes.“El gobernador, por decreto, se comprometió a finalizar obras con cierto porcentaje de ejecución y un monto máximo”, repasó y anunció: “Se armará una sola de base de datos sobre las obras de infraestructura para identificar a las que tienen financiamiento nacional y provincial, porque muchas están neutralizadas y otras judicializadas”. “Es una realidad que no depende de Provincia, sino que son obras cuyos fondos estamos reclamando a Nación permanentemente”, fundamentó al respecto.