Amet: “Reclamamos la apertura de paritarias nacionales”

La provincia de Entre Ríos, así como el país, estarán atravesados por un paro nacional docente el próximo jueves, el cual suspenderá las clases de todos los niveles durante toda la jornada, en reclamo por una recomposición salarial de los trabajadores de la educación.En ese sentido,dialogó con Carlos Varela, secretario general de Amet, quien expresó: “Será el tercer paro nacional que se determina por CGT y está en la misma línea lo del jueves, es decir, se reclama la apertura de paritarias nacionales donde el sueldo básico o inicial de bolsillo de un trabajador está fijo en $250.000 desde diciembre de 2023. El segundo reclamo es recuperación del incentivo docente por la vía que sea, a los efectos de poder oxigenar los bolsillos de trabajadores. El tercero es que el salario de un trabajador no docente esté por encima de la línea de pobreza y el cuarto es sobre la ley de financiamiento, el cual establece que el 0,2% del presupuesto total se debe destinar a la educación técnico profesional; desde enero a la fecha, Nación no mandó un solo peso, todas las partidas que llegaron fueron deuda del 2023, que están cerrando por falta de rendiciones, proyectos que quedaron colgados y se están pagando deudas que quedaron con proveedores o instituciones”.Con respecto al sustentamiento de las escuelas técnicas, mencionó: “En la actualidad, tienen un colchón en los depósitos de material que se fue adquiriendo desde 2007, aproximadamente, donde empezamos a trabajar todas las instituciones con un plan de mejora, donde se pide de acuerdo a las especialidades lo que se necesita, como consumo, herramientas que se van deteriorando y también para los lugares del entorno formativo. Por otro lado, la formación inicial, es decir, el Profesorado de Educación Técnico Profesional, la educación secundaria con una formación profesional o las ocho aulas de talleres móviles que hay en Entre Ríos, más una flotante que, en este momento, está todo parado porque si no vienen los recursos, no se contratan a los docentes y las aulas no tienen los insumos”.En cuanto a las clases, sostuvo: “El paro es activo, no se asiste a los lugares de trabajo en la provincia de Entre Ríos y en el país. Los cuatro gremios bases de la CGT determinaron la medida para el jueves. Por otro lado, Ctera también declara paro, motivo por el cual todos sus gremios bases, entre ellos Agmer, hace medida de fuerza en todos sus niveles”.Por último, destacó: “La paritaria nacional marca un piso, en donde ninguna provincia podrá pagar menos de $250.000 por mes para un docente inicial primario, el cual quedó desde diciembre de 2023. Como no se abrió la paritaria nacional desde enero a la fecha es lo que reclaman los gremios nacionales”.