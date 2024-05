“Estamos siguiendo la situación”, dijo Adorni sobre la inundación en Concordia

Sociedad Los niveles del Lago de Salto Grande superarán los valores habituales

Otras frases de Adorni en la conferencia:

Política Milei afirmó que no hay atraso cambiario y volvió descartar una devaluación

En medio de la crecida del Río Uruguay, este miércoles se reportaron 579 evacuados en cinco centros en la provincia de Entre Ríos, así como 72 personas alojadas en el Regimiento de Caballería de Tanques 6 de la ciudad de Concordia. La información fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa de esta mañana.“Hay apoyo allí del Ejército. Hay un escuadrón especialista en catástrofes ambientales que cuenta con 28 efectivos militares, cuatro vehículos especiales y una cocina móvil”, indicó Adorni, al respecto de las medidas tomadas por el Estado en la provincia.De acuerdo con el comunicado publicado hoy por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, “debido al actual creciente extraordinaria del río Uruguay, el embalse superará levemente el Nivel Máximo Normal de 35,50 metros en presa. En vista de la situación mencionada, se recomienda a los potenciales afectados tomar las precauciones correspondientes, mediante el retiro de bienes, equipamiento y demás objetos, a los efectos de evitar inconvenientes y pérdidas materiales. Se prevé que esta situación se mantenga entre 24 y 48 horas; y que el viernes 17 de mayo comience el descenso del nivel a valores habituales”, señala el informe.. “En el apartado de las leyes laborales se habló de que destruye el empleado. Lo cierto es que si hay algo que ocurre en Argentina hoy es el miedo a contratar. Eliminar multas no quita derechos a los trabajadores, sino que se los devuelve. No hay nada peor que un empleador con miedo a contratar. La intención es que el que quiera contratar no tenga miedo de hacerlo. No es quitar derechos, sino devolver libertades. También impulsar el desarrollo para emprendedores”.. “Es el 215 de mayo”, ratifico al hacer referencia que no hay información oficial sobre una modificación en la fecha del evento que se llevará a cabo en Córdoba.. “El que haya pocas empresas (farmacias y farmacéuticas) no implica cartelización. Mientras no sea así no tenemos por qué interferir o denunciar. Venimos en un proceso inflacionario con precios que se van a ir normalizando”.. El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó este miércoles que el Gobierno nacional haya festejado el 8,8% de inflación durante abril, aunque destacó que la existencia de “satisfacción” por los resultados que viene arrojando el plan económico.Durante la conferencia de prensa de este miércoles en Casa Rosada, Adorni fue consultado sobre una publicación suya de noviembre pasado en la red social X, donde acusaba a la gestión de Alberto Fernández de “festejar” un 8,4% de inflación.El posteo se viralizó en las últimas horas y en los cometarios planteaban una supuesta incongruencia en la reacción actual frente a un índice más elevado de inflación.En tanto, también en las redes sociales, el presidente Javier Milei publicó una fotografía abrazando al ministro de Economía Nicolás Caputo, con el texto: “Goooool”.Sin embargo, Adorni diferenció las dos situaciones al plantear que no es lo mismo hablar de una inflación del 8,4% con precios “pisados” y una economía que se encaminaba a la hiperinflación, que referirse a un 8,4% con índices de precios a la baja.“Hay una diferencia entre festejar un 8,4% viendo por delante una hiperinflación y otra es festejar un 8,8% con una expectativa de inflación a la baja. El 8,4% estaba bien medido desde lo metodológico, pero estaban toqueteado los precios por el tipo de cambio o los precios cuidados. Esa inflación dejándola correr hubiese sido mucho más alta”, consideró.