El Gobierno no descarta la posibilidad ampliar los diez puntos del Pacto de Mayo

A doce días de la fecha prevista para la firma Pacto de Mayo, el Gobierno nacional, en plena negociación por la media sanción en la Cámara de Senadores de la Ley Bases, se muestra abierto a ampliar el temario de los diez puntos contemplados en el acuerdo.



A pesar de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus conferencias de prensa señaló que el Pacto de Mayo incluiría “los diez puntos de mayor sentido que en común puede tener un pacto de esas características” y dijo que se presentaría sin modificaciones, la realidad es dinámica.



“Estamos abiertos a escuchar. Es posible conversar”, aseguró una alta fuente del entorno del mandatario ante la chance de ampliar los diez puntos anunciados por Milei durante su discurso en la apertura de la Asamblea Legislativa el pasado 1° de marzo.



En más de una oportunidad, los gobernadores sugirieron temas a ser incorporados y reclamaron no limitar el acuerdo a cuestiones fiscales, con la intención de sumar temas a consensuar.



El rechazo del oficialismo no se hizo esperar: “Adhieren o no, pero los puntos son esos diez”, sostenía. Lo cierto es que la negociación abierta por los apoyos al nuevo proyecto de ley en el Senado posibilitó la chance de ampliar el horizonte del pacto.



El tema que mayor receptividad generó fue la posibilidad de incluir los debates en materia educativa, impulsada por el radicalismo, al punteo que la administración libertaria espera firmar junto a la mayor cantidad de representantes de las distintas provincias en el Palacio de la Legislatura de la provincia de Córdoba.



Tras la masiva movilización en defensa de la educación, la primera de semejante magnitud en reclamo por mayor presupuesto, el Gobierno tomó nota y concluyó en que se trata de un tema que preocupa y ocupa a los argentinos.



Tanto es así que el ministro del Interior, Guillermo Francos, anticipó que se debate la adhesión del tema: “En principio, la idea al pacto tenía que ver con la propuesta económica, con un compromiso hacia el crecimiento. Hay otros temas de interés, la educación es uno de ellos, estamos analizando de qué manera tener en cuenta este tema tan importante", expresó el funcionario.



El pedido de los gobernadores y el diseño del Pacto Federal

Son varios los mandatarios provinciales que elevaron sus propuestas a ser tenidas en cuenta por la administración libertaria. “Será interesante lo que va a pasar previo al Pacto de Mayo, las provincias vamos a tener nuestro Pacto Federal. Estamos terminando la redacción de los puntos y habrá una presentación formal para toda la Argentina contando cuáles son esos puntos y por qué hacemos especial hincapié en el federalismo fiscal”, indicó el joven gobernador del PRO sobre los ítems que consensuó con Maximiliano Pullaro y con su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.



Por su parte, el santafesino sostuvo sus intenciones de “acompañar el Pacto de Mayo”, pero alertó que “no solo tiene que ser un debate fiscal sino, principalmente, que apueste a discutir el sistema productivo”. "Y ahí metemos el federalismo, la Hidrovía, recursos en infraestructuras, rutas, energía eléctrica y gas y la conectividad para darle potencia a nuestra industria, la reducción de impuestos y de retenciones que, lamentablemente, frenan la inversión productiva del campo y de la industria; el sistema educativo y el financiamiento de la universidad”, enumeró, además.