Definieron medidas transitorias para el transporte del área metropolitana

Al cumplirse once días del paro de transporte urbano que afecta a Paraná y el área metropolitana, intendentes de San Benito, Oro Verde y Sauce Montrull mantuvieron una reunión con el secreatrio de Transporte, Juan Diego Elsesser, para avanzar en medidas transitorias.En este sentido, amplió que, si no se levanta la medida de fuerza por los choferes, “tenemos una solución transitoria para el área metropolitana, con otros servicios: Se habló con líneas provinciales para que hagan servicios que están haciendo en la provincia y contemplen la ciudad de San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda”.“La idea es buscar soluciones, al momento hay muchos chicos sin ir a la escuela y trabajadores que pierden dinero por faltar al trabajo”, dijo la intendenta de Sauce Montrull, Soledad Daneri.En tanto, intendente de Oro Verde, César Clement, dijo que “estamos aislados sin el colectivo, muchos trabajadores tienen muchos problemas y queremos llegar a soluciones para ofrecerle a todos los vecinos”.“Desde que asumimos la gestión consideramos esencial el transporte público y el gobernador insta conectividad en toda la provincia y por eso el gobierno provincial sigue con los subsidios, y hay que hacer el subsidio a la demanda no a las empresas”, cerró Elsesser.