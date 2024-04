UPCN llevó la prevención de la violencia laboral a la paritaria de comedores

A instancias de UPCN, durante el primer encuentro del año de la Paritaria Sectorial de Comedores se resolvió incorporar la prevención de la violencia laboral como tema prioritario en la discusión. La Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, propuso que se elabore un protocolo específico para el sector, bajo los lineamientos del Convenio 190 de la OIT, a fin de evitar la judicialización de los casos.



"Consideramos necesario crear una Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato que aborde casos de violencia laboral en este sector", expuso la dirigente gremial y planteó que se establezca "algún mecanismo de prevención, un protocolo y una campaña específica para Comedores, a fin de evitar la judicialización".

Apuntó que este protocolo "deberá tener como base el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y no limitarse al Programa Defender de la Secretaría de Trabajo, el cual debe ser modificado".



Metodología

"Los problemas planteados en esta mesa el año pasado no se solucionaron, por lo tanto son la base para este nuevo diálogo", expresó Domínguez en referencia al listado de 28 temas que el Sindicato presentó oportunamente. Y subrayó: "Antes de terminar la gestión queremos un nuevo Reglamento, pero sabemos que a los 28 puntos no podremos abordarlos en el corto plazo".

"Por eso planteamos una metodología de trabajo por la cual deberíamos ponernos de acuerdo en algunos temas importantes, acordar soluciones y cerrarlos, logrando conquistas parciales que demuestren la importancia de esta Paritaria Sectorial", subrayó Domínguez.



Con ese objetivo, además de la prevención de la violencia laboral, se acordó dar prioridad a otros dos puntos: la agilización de los pagos pendientes por traslado y el establecimiento de criterios y procedimientos para la rotación.

En el encuentro, que pasó a cuarto intermedio hasta el lunes 29 de abril a las 12, estuvieron presentes la Ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso;el Director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini; el Secretario de Gestión Social del Ministerio, Pablo Omarini, y funcionarios del área.