Causa seguros: Gobierno nacional echó a gerente tras detectar irregularidades

“En el marco de la auditoría que se está llevando adelante en la compañía y tras detectar irregularidades, el titular de Nación Seguros S.A., Alfonso Torres, le pidió la renuncia esta tarde al gerente de área comercial y a dos empleados y proporcionará documentación al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo del Doctor Julián Ercolini”, informaron fuentes oficiales.El funcionario de la aseguradora está sospechado de ser el nexo con la firma productora de seguros San Ignacio, una de las que intermedió en la millonaria póliza del organismo previsional en la causa que involucra al ex presidente Alberto Fernández.Caselli ingresó en 2008 a Nación Seguros, como ejecutivo de cuentas. En 2017 se convirtió en gerente comercial de la Unidad de Negocios Corrientes. En los dos años siguientes sumó las provincias de Chaco, Formosa y Catamarca a su agenda, para luego convertirse en gerente regional (2020). En febrero de este año, bajo el gobierno de Javier Milei, fue ascendido a gerente comercial de toda la empresa.Desde la compañía indicaron que seguirán con el proceso de auditoría y remarcaron que no descartan nuevas medidas. En tanto, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, notificó a los ministros y a Karina Milei que no podrán incorporar “intermediarios” en los seguros oficiales.Nación Seguros informó que todavía quedaban un 15% de pólizas para cubrir entes oficiales en las que intervenían brokers y que no resultaría fácil darles caducidad en lo inmediato. Además, señalaron que jefatura de gabinete es quien debería dar de baja el decreto 823 de Alberto Fernández.Tanos y Eufemio fueron imputados y allanados la semana pasada en el marco de la causa que investiga las contrataciones estatales de pólizas de seguros. Los operativos se llevaron a cabo en sus domicilios personales y oficinas, donde secuestraron teléfonos celulares, documentos, agendas y computadoras.