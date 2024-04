Diputados dio media sanción a la eliminación de las pensiones vitalicias

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción este miércoles al proyecto de ley que elimina las pensiones vitalicias que actualmente perciben los exgobernadores y exvicegobernadores, enviado por el Poder Ejecutivo. Asimismo, aprobó la modificación de la estructura policial, cambios a la Ley Impositiva y un proyecto de resolución de reclamo por los excedentes de Salto Grande.



En el marco de la cuarta sesión ordinaria del 145° periodo legislativo, que fue presidida por Gustavo Hein, la Cámara baja aprobó el dictamen de mayoría de las comisiones de Empleo, Previsión y Seguridad Social y de Legislación General para derogar la Ley 4.506 y sus modificatorias, sobre el régimen de pensiones especiales o graciables otorgadas por la provincia. La media sanción se logró por unanimidad en general y por mayoría en la votación en particular.



La iniciativa apunta a prohibir que los gobernadores y vicegobernadores sean beneficiarios de esas pensiones una vez finalizada la función. Además, prevé regular incompatibilidades y causales de caducidad para quienes ya perciben estos beneficios.



“Este proyecto tiene que ver con la igualdad ante la ley. Esto que el ciudadano común interpreta como jubilaciones de privilegio, no es equitativo cuando a los trabajadores se les exige una determinada edad y una determinada cantidad de años de aportes para poder jubilarse”, argumentó la diputada Érica Vilma Vázquez (Juntos por Entre Ríos), quien preside la comisión de Empleo, Previsión y Seguridad Social.



Andrea Zoff (Más para Entre Ríos) expuso sobre las razones del dictamen de minoría presentado por su bloque. Expresó que “en Entre Ríos no hay jubilaciones de privilegio” y aclaró que “la derogación de esta pensión vitalicia no repercute en el déficit de la Caja de Jubilaciones”. Agregó que el dictamen de minoría buscaba “mejorar el proyecto”. Impuestos a servicios financieros La Cámara aprobó también, en este caso por unanimidad en general y en particular, el proyecto del diputado Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos) por el que se modifican las alícuotas del artículo 9° de la Ley Impositiva N° 9.622 y sus modificatorias, del impuesto a los Ingresos Brutos, para la intermediación financiera y servicios financieros. Se dispone un incremento de 8% a 9%, con el objetivo de equiparar estas alícuotas con las que rigen para el resto de la Región Centro.



Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, destacó que “este proyecto de ley es beneficioso para todos los entrerrianos”, al tiempo que aseguró: “Es una necesaria respuesta de equidad, por el contexto que tenemos”.



Por su parte, Bahillo remarcó: “Es bastante excepcional que la oposición proponga suba de impuestos, que por lo general es iniciativa del Ejecutivo”, por lo que destacó la “responsabilidad” de su bloque para darle al gobierno herramientas para sostener el nivel de recaudación. Agregó que “el sector financiero es el que tiene mayor capacidad de pago”. Modificación de la estructura policial Por otro lado, tuvo media sanción el dictamen de la Comisión de Seguridad respecto del proyecto del Poder Ejecutivo que modifica artículos de la Ley Orgánica de la Policía de Entre Ríos N° 5.654. Mediante estos cambios, se especifica la dependencia de la fuerza del nuevo Ministerio de Seguridad y se reforma su estructura organizacional con la creación de dos jefaturas, una por la costa del Paraná y otra por la del Uruguay. Además, se agregan dos nuevas divisiones: Investigación de Actos de Corrupción y Análisis y Prospectiva.



Carola Laner (Juntos por Entre Ríos), quien preside la comisión de Seguridad, subrayó que el objetivo es “dinamizar el trabajo de la institución”, de acuerdo con “la impronta del ministro Néstor Roncaglia” de hacer frente a las nuevas tendencias delictuales.



Junto al oficialismo, votaron a favor en general y en particular el Partido Conservador Popular y La Libertad Avanza. Los bloques Más para Entre Ríos y Fe y Libertad acompañaron en general, pero manifestaron disidencias con dos artículos. Energía Finalmente, se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Energía sobre el proyecto de resolución, del diputado Rubén Rastelli (Juntos por Entre Ríos), por el que se solicita que los excedentes del complejo hidroeléctrico de Salto Grande sean liquidados según la modalidad previa a la resolución 406/2003 de la Secretaría de Energía de la Nación.



“Ante el hecho de no poder cumplir con el desarrollo de la región de Salto Grande, para lo cual fue creada la represa, es que solicitamos la actualización de los valores de la energía que recibe la provincia y la remisión de los fondos adeudados por el gobierno nacional”, sostuvo Rastelli. Homenajes Fabián Rogel (Juntos por Entre Ríos), Lénico Aranda (Juntos por Entre Ríos), Roque Fleitas (La Libertad Avanza), Laura Stratta (Más para Entre Ríos) y Jorge Maier (Juntos por Entre Ríos) se expresaron sobre el 42° aniversario de la guerra de Malvinas y rindieron homenaje a los veteranos y caídos.



Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos) recordó al docente Carlos Fuentealba, asesinado en Neuquén el 4 de abril de 2007. Stefanía Cora (Más para Entre Ríos) hizo referencia a que el 10 de abril es el Día del Investigador Científico. Mariel Ávila (Más para Entre Ríos) habló sobre el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que se conmemoró el 2 de abril.