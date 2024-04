Advierten que habrá alerta vial por falta de mantenimiento de rutas nacionales

El presidente del Bloque de Senadores de Más para Entre Ríos, Martín Oliva, y su par Juan Diego Conti, recibieron a trabajadores de Vialidad Nacional, distrito Entre Ríos, quienes expresaron su preocupación por el despido de personal y el desfinanciamiento al que el gobierno nacional está sometiendo al organismo para la conservación de las rutas.



“Las rutas nacionales que hoy transitan los entrerrianos conforma una red de 1700 kilómetros. Sin presupuesto adecuado resulta imposible llevar adelante inversiones”, explicó Raúl Meza, secretario General del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional en Entre Ríos.



“Las consecuencias de la falta de mantenimiento es la inseguridad en las rutas. No nos podemos quedar callados ante esta situación que va a derivar en una alerta vial por falta de fondos para llevar adelante las obras que se necesitan”, manifestó Meza.



En ese marco, resaltó: “Tenemos el mismo presupuesto que en 2023, sin actualización, lo que significa que vamos a tener disponibilidad de fondos hasta mediados de año, y este dinero aún no fue transferido tampoco”.



“Estamos sin combustible, sin poder reparar maquinaria y personal que no alcanza para un mínimo mantenimiento”, alertó.



Los trabajadores del organismo informaron además a los senadores el despido de trabajadores, entre ellos contadores e ingenieros. De 175 fueron ya despedidos 6.



“Hoy nos ponen a los trabajadores del Estado en un lugar que no merecemos. Cuando hablamos que se echaron personas, no son sólo un número. Son familias. Los argentinos debemos bregar por paz social”, refirió Meza.



“Las empresas que venían trabajando en la provincia han paralizado sus actividades lo cual también significa menos puestos de trabajo para el sector de la construcción directos e indirectos”, señaló finalmente el dirigente gremial.