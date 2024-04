Cristina Kirchner: “lo que el país está pasando es tremendo. Horrible es poco”

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner apareció en el Instituto Patria y apuntó contra el diputado libertario Alberto Benegas Lynch, a quien señaló como "el señor de doble apellido que propone que los niños trabajen" porque "la Argentina que ellos añoran es la de fines del Siglo XIX, la del Centenario".

Además, habló sobre la importancia de la cultura y afirmó que "da explicación de las épocas, mucho mejor que los políticos".

Estas declaraciones aparecieron en su cuenta oficial de TikTok donde se la ve dialogar con la actriz Rita Cortese, a la que describió como "una genia y una de las mejores actrices argentinas, lejos".



La ex funcionaria aseguró que se encuentra trabajando y "bien, dentro de lo que se puede estar bien, con una situación como la que se está viviendo".

"Lo que la gente y el país están pasando es tremendo. Horrible es poco", sentenció Fernández de Kirchner.

En la breve charla que mantuvo con Cortese, quien fue Presidente entre 2007 y 2015 recordó a canciones y películas vinculadas con la realidad social de diferentes épocas como "Yira Yira", "¿Dónde hay un mango viejo Gómez?", "Esperando la Carroza", "Plata Dulce" y "La Historia Oficial".



El diálogo que Fernández de Kirchner decidió subir a sus redes no pareciera ser casual, dado que es explícita la posición del Gobierno en cuanto a desfinanciar la cultura, negarle el apoyo al INCAA o expresar el deseo de cerrar el cine Gaumont.

Al finalizar, ambas coincidieron con que "el discurso de la derecha más conservadora" se puede ver cotidianamente "con liviandad", aunque paralelamente "es brutal". Fuente: (NA)