UPCN recorrerá escuelas para realizar asambleas con ordenanzas y administrativos

A partir del jueves UPCN empezará a recorrer distintas escuelas de la provincia para realizar asambleas programadas junto a los trabajadores. "Los trabajadores están desmoralizados, pero no van a resignar la lucha por el salario", aseveró Carina Domínguez.



Delegados del sector se reunieron en la sede de UPCN para evaluar los pasos a seguir ante las condiciones en que deben desarrollar sus tareas, "que en muchos casos son indignas", cuestionó Domínguez. "Si la escuela no está limpia no puede funcionar, del mismo modo que cuando no están los docentes", sostuvo y reprochó que "hay una desconsideración, una falta de reconocimiento de la tarea primordial que hacen estos trabajadores". Además, subrayó que "en muchos casos nos encontramos con situaciones de violencia laboral y persecución gremial".



En ese sentido preguntó: "¿El Gobierno no va a hacer nada? ¿Creen que pueden ignorar a los auxiliares de Educación o que pueden dejarlos siempre para lo último? Se equivocan, este Sindicato los representa y va a reclamar con firmeza por sus derechos". Asimismo, pidió a los funcionarios "que hagan lo que tienen que hacer y dejen de perseguir a los trabajadores".



"El clima de queja y reclamo es creciente y, en muchos casos, difícil de contener", apuntó la Secretaria Adjunta de UPCN y advirtió que "se está gestando un paro inminente en el sector de Educación".



Respecto a la situación salarial, recordó que en la paritaria general UPCN dejó asentado que "peso que ingresa al Estado, peso que tiene que ser discutido con los trabajadores". A la vez señaló que "el 73% de los recursos que la Provincia necesita para cumplir con los pagos viene de Nación", pero el gobierno de Milei "no envía más recursos y está recortando fondos" y, como consecuencia, no se puede discutir salarios. En ese sentido Domínguez remarcó: "Los trabajadores están desmoralizados pero no van a resignar la lucha".



Otro punto que favorece el malestar es la falta de fecha para la paritaria sectorial. "Pese a que fue anunciada en la paritaria general, todavía no se fijó una fecha. Las autoridades de Educación están dormidas", cuestionó la dirigente gremial.



Lamentó que, en lugar de abocarse a solucionar estas problemáticas, el CGE tome medidas que van en contra de los trabajadores. Como ejemplo, mencionó que se dispuso una nueva normativa por la cual, cuando se pide médico a domicilio por un día, se les exige la presentación de certificado médico. "Esto es ignorar por completo la realidad de los trabajadores, que tienen que ir a un médico particular y pagar un coseguro porque los hospitales y centros de salud no emiten certificados", criticó. Añadió que "en realidad el problema es que todavía, por la desidia del CGE, no han contratado el cuerpo de auditores para que vayan a hacer el trabajo de médicos a domicilio".



En la reunión de delegados se resolvió que a partir de este jueves el Sindicato irá recorriendo distintas escuelas de la provincia para hacer asambleas programadas con los trabajadores. "Vamos a discutir en profundidad cuál es la forma de hacernos oír con el objetivo de lograr resultados", manifestó Domínguez. Y agregó: "Se van a ir haciendo asambleas en vistas a, si esto no se soluciona, realizar una medida de acción directa que impacte significativamente y que revele la importancia que tienen los trabajadores de este sector".