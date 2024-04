Agmer Paraná espera ofrecimiento del gobierno provincial:“El salario no alcanza”

Agmer comunicó hoy que mañana habrá un paro por 24 horas para exigir recomposición salarial. A raíz de esto, Elonce se comunicó con la seccional Paraná para conocer mayores detalles de los requerimientos.María José López Ortiz indicó a Elonce: “Tuvimos hoy jornada de Congreso en Villaguay y tuvo dos partes. El primer anuncio que llegó a horas del mediodía fue este paro de 24 horas que trajeron todos los departamentos la necesidad de urgentemente ante la falta de una propuesta salarial, ejecutar una medida de fuerza”.“Cabe destacar que en la ciudad de Paraná mañana nos vamos a movilizar en el marco del paro confluyendo con ATE y con los movimientos sociales, que tenían organizado una jornada de lucha. Esto es muy importante porque es necesario en estos momentos de crisis, donde todo el sector trabajador está siendo afectado, poder unir fuerzas y manifestar en la calle este reclamo que es una urgencia. El salario no alcanza, sabemos que hay muchos docentes por debajo de lo que significa la canasta básica y no se puede sostener una situación así”, aseveró.Por otro lado, remarcó qué otro punto se caracterizó en la reunión: “Luego de un cuarto intermedio, se planteó la necesidad de cómo continuar porque el objetivo es conseguir una mejora salarial lo antes posible. Después del debate, son las resoluciones que se conocieron públicamente en horas de la tarde, que son tres puntos: ratificar el paro que se había anunciado y exigir al gobierno provincial una nueva propuesta. A la vez, fijar una fecha porque la urgencia es inmediata. Si para el martes 16 no hay propuesta, se mandata a la comisión directiva central a que tome las acciones necesarias”.Por otro lado, explicó que espera dentro de los próximos siete días: “Necesitamos que haya un ofrecimiento que pueda ser evaluado en las asambleas y en el posterior congreso. Creo que es lo básico que un trabajador necesita: un salario que le permita vivir, cubrir sus necesidades básicas y también hay otro punto que se suma que es la restitución de los fondos nacionales”. En ese sentido, amplió: “FONID y Conectividad serían los dos códigos que impactan directamente en nuestros salarios. Este mes ya no fueron abonados. La provincia se comprometió a hacerlo hasta el mes pasado. Lo absorbió porque Nación ya emitió un decreto que lo cortaba directamente. Es el único aporte que hacía el gobierno nacional. Representa un recorte en nuestros salarios y de algún modo debe ser recompuesto”. En total, son $60.000, dependiendo las horas o cargos del docente lo que faltaría.También se mostró molesta por “el recorte en comedores escolares y programas educativos. Hay que sustentar y sostener esta situación de crisis que la escuela viene aguantando desde hace muchos años”.Ante la posibilidad de que se castigue el adoctrinamiento en establecimientos educativos, la integrante de Agmer explicó: “Es una cuestión que nos preocupa como colectivo docente en Paraná. Nos preocupó ver esa pintada –en la escuela Sarmiento- de cómo los discursos de quienes tienen mayores responsabilidades en la Nación generan opinión. La palabra adoctrinamiento es muy fuerte, más cuando se habla de educación pública y tenemos un sistema educativo que fomenta el pensamiento crítico, la educación en la justicia, en la pluralidad. Es casi una censura y una persecución. Nos remonta a épocas oscuras de nuestro país que no quisiéramos volver”.La movilización del miércoles será a las 10 de la mañana en la seccional Paraná ubicada en calle Laprida. La idea sería confluir y llegar todos a Casa de Gobierno.