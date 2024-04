El secretario de Modernización, Emanual Gainza, resaltó la implementación del Portal de Datos Abiertos y Transparencia que implementó el gobierno provincial. “Ahora los entrerrianos pueden acceder fácilmente a información a lo que antes se mantenía oculto”, subrayó.A través de esta nueva herramienta, los ciudadanos pueden conocer cuánto cobran los funcionarios políticos de la provincia, así como también su patrimonio y declaraciones juradas, datos que nunca antes se habían hecho públicos y se mantenían en reserva.“Es el primer paso que estamos dando en el marco del Compromiso con la Transparencia, que el gobernador Rogelio Frigerio propuso en su campaña”, explicó Gainza y remarcó la diferencia con “el hermetismo con el que se manejaron los fondos públicos de los entrerrianos todas estas décadas”.La declaración patrimonial se hace a valor fiscal o de adquisición según las normas vigentes en la Nación y en la provincia. Además, dado que la legislación actual no exige la publicación de las declaraciones juradas y del informe patrimonial, su difusión a través del nuevo portal se hace, por el momento, de manera voluntaria y bajo responsabilidad de los funcionarios. Para cambiar esa situación, el poder ejecutivo de la provincia ya remitió un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y otro de Ética en la Función Pública.Gainza también remarcó que “esta decisión de transparentar el gasto del Estado es todo lo contrario de lo que se hacía antes, con funcionarios que cobraban dos o más sueldos y que no publicaban la evolución de su patrimonio”.“El gobernador está ordenando el Estado provincial para que el dinero de los entrerrianos vaya en beneficio de los entrerrianos y no de los políticos”, concluyó Gainza.Toda la información está disponible en https://portal.entrerios.gov.ar/ps/transparencia