UPCN cuestiona quita del código 174 del salario de trabajadores del COPNAF

Más de 800 agentes de residencias del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia dejaron de percibir el código 174, conocido como código covid, en forma injustificada, inconsulta, sin ninguna explicación formal y sin un instrumento legal que avale la decisión. El tema será abordado en la asamblea que UPCN desarrollará en ese organismo el viernes.





"Los compañeros nos habían informado que no percibieron este código en el último mes. Por eso llevamos el planteo a la reunión de la paritaria del viernes pasado, donde nos dijeron que en Liquidaciones no había ningún error y que, en todo caso, la omisión se debía a que el organismo no informó cuáles agentes debían percibirlo", expuso Domínguez.



"Ahora constatamos que más de 800 agentes de las residencias dejaron de percibir este código sin que exista ningún instrumento legal avalando su baja", denunció la dirigente gremial. "Por el contrario, el Gobierno confirmó en paritaria que el código continúa y además informó su incremento", añadió. En ese encuentro la Provincia comunicó una suba del 50% del Código 174, un beneficio que se empezó a abonar durante la pandemia a algunos sectores de la administración pública, y que en 2023 pasó a ser parte del salario en forma permanente.



Ante esta situación, UPCN iniciará las gestiones correspondientes ante las autoridades del Copnaf para que "se resuelva en forma inmediata, se pague por complementaria el mes anterior y se corrija el mes de abril", anticipó Domínguez.



"Los trabajadores afectados de Copnaf pertenecen a uno de los sectores que menores ingresos reciben. Además trabajan los 365 días del año, las 24 horas, en turnos rotativos. Es una tarea muy sacrificada y el contexto en el que trabajan es realmente difícil. Nos resulta un atropello que le saquen un código", cuestionó.



También rechazó la respuesta que supuestamente las autoridades dieron de manera informal para justificar la decisión. "Les dijeron que era hora que lo dejen de cobrar porque ya no está la pandemia. Resulta incomprensible esta medida en contra del trabajador en un contexto tan difícil. Lo consideramos una contradicción, porque va a contrapelo de lo que el Gobierno definió, que es la continuidad del código e incluso su incremento", subrayó la Secretaria Adjunta de UPCN. Si bien apuntó que "es un monto insuficiente y no revela la importancia de la tarea de los sectores que lo cobran", remarcó que "en un momento donde no hay aumento salarial, no deja de ser un gesto".



Luego anunció que este tema va a ser parte de la discusión en la asamblea que el Sindicato realizará en el Copnaf el viernes, donde va cobrando fuerza la idea de una medida de acción. "No aceptamos que la variable de ajuste sean los trabajadores", subrayó Domínguez.



"Si bien no es algo que va a cambiar la historia en cuanto a lo salarial, se trata de una medida completamente injustificada, inconsulta e ilegal, porque si el decreto está en vigencia, no entendemos por qué la decisión del Copnaf es no informar a Liquidaciones que estos agentes deben percibir este código", expresó por último.