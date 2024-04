Milei quiere blanqueo de dólares y habló de cosas que para él “no son delitos”

Política Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada

El blanqueo que se viene con Milei: "Si querés usar 50 palos verdes, me importa un rábano"



El presidente sostuvo que "algunos políticos definen como delito cosas que no son" y defendió el uso del dólar blue: "Te permite escapar de la estafa del peso" pic.twitter.com/VivS6Pi1Be — Finanzas Argy ?? (@FinanzasArgy) April 9, 2024

El presidente, Javier Milei, hizo pública su postura sobre la necesidad de sumar dólares al sistema económico del país y no descartó impulsar un blanqueo. "Me importa un rábano de dónde saquen los dólares", afirmó.Consultado sobre de dónde la gente sacará la moneda estadounidense, expresó: "De donde se le da la gana, de donde tengas los dólares, de donde los tengas guardados. Necesitás hacer una transacción, no tenés pesos, sacás los dólares y lo pagás en dólares. ¿Cuál es el problema?".Cuando el conductor del programa, Alejandro Fantino, le hizo ver que eso podría tener consecuencias legales si los dólares no están declarados, el mandatario consideró que "habrá que cambiar algunas cosas" y deslizó que podría haber un blanqueo de capitales.Y, finalmente, afirmó que “el blue no es ilegal porque te permite escaparte de la estafa del peso. No persigo a nadie porque compre dólares en la calle”.