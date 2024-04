Testimonios de trabajadores despedidos de organismos estatales nacionales

Educación

El inicio de un nuevo gobierno trajo consigo nuevas medidas de recorte en organismos que dependen del Estado nacional. En esa línea, Entre Ríos no quedó exenta de esta situación. En el programa de, que se emite por, muchos trabajadores despedidos o suspendidos salieron a contar sus testimonios de cómo han transitados estos meses., uno de los cinco estudiantes que son representantes del Instituto Yes, de educación superior: “Es un profesorado con modalidad técnico profesional en concurrencia con título de base. Estaríamos cursando el tercer año y finalizando la carrera en 2024, pero lamentablemente por falta de partidas presupuestaria a nivel nacional, no podemos terminar la carrera. Abruptamente, se nos informó que a medida que no arrancaban las clases y las mesas de exámenes, hicimos un reclamo ante las autoridades. Iniciamos con una nota a la rectora Schonfeld y respondió que mediante un mail que había tenido una reunión con las cabezas del CGE donde habían informado que no había dinero, a través del INET, que no había dinero para terminar el cursado. Seguimos el reclamo mucho más arriba y siempre la misma respuesta: que no había más dinero, que no mandaba más partidas y que provincia, hasta ahora, no tuvo respuesta”.“Somos dos comisiones de 25 estudiantes, pero somos cuatro sedes en la provincia. Somos 200 estudiantes que estamos con el cursado truncado con una incertidumbre total, sin saber que va a pasar con nosotros y si vamos a poder seguir”, agregó., integrante del Profesorado de la escuela técnica, remarcó: “Estamos en la incertidumbre porque queremos terminar nuestro profesorado. Todos apostamos a la formación docente continua que tanto nos enriquece, sino que es una entrega hacia el otro el poder capacitarnos. No avizoramos ninguna medida que nos vaya a beneficiar como parte del pueblo y los trabajadores”.“Vemos un montón de recortes en programas, en comedores escolares y en programas que llegaban a escuelas técnicas. Todos trabajamos en las escuelas técnicas y vemos esos recortes que no están llegando materiales para que los chicos vengan a trabajar. Esto ya lo vimos antes como alumnos en los ’90 con la Ley Federal de Educación y la transferencia de las escuelas. Teníamos que compartir las pocas herramientas viejas que teníamos. Eso hacía que no tengamos una formación como técnicos que sea ideal”, concluyó., otra persona que vino integrante de parte de la educación, señaló: “La problemática nuestra no es solo terminar el profesorado, sino todo lo que conlleva eso. Durante dos años hemos cursado de 14 a 22. Sábados de 8 a 16 de la tarde. Con compañeros que venían de Diamante y de pueblos lejanos. Se pagaban con su dinero el viaje ida y vuelta. Hoy no tienen la oportunidad de terminarlo para nosotros y ellos es perverso”.vino en representación de los docentes y habló sobre la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID): “Repercutió como ha repercutido en gran parte de la sociedad la política de ajuste el gobierno de Milei. Como sector, como lo hemos venido manifestando, nos solidarizamos con otros que han sufrido despidos porque claramente observamos un nivel de crueldad no visto de la democracia a la fecha, un nivel de indolencia que sorprende, pero nos tiene que mostrar unidos a los diferentes sectores para poder ponerle un freno”.Puntualmente sobre los docentes, argumentó: “Hay un recorte salarial, que es la quita del FONID, que implica el ocho, nueve y llega hasta el 15 por ciento. Para el maestro que recién se inicia son aproximadamente 28 mil pesos. Para un docente de secundaria que tiene todas las horas son $57.000. En este contexto de crisis económica y ha habido una pérdida de poder adquisitivo muy grande donde la inflación no la han podido detener. Hay una inflación de dos dígitos por mes que algunos la quieren meter como un éxito. Vemos con preocupación esta situación e insistimos en los lazos de solidaridad que nos tiene que encontrar en una mirada comunitaria para poder meterle un freno a estas políticas de agresión del gobierno de Javier Milei”., delegado de Anses, mostró la visión de lo que les ha tocado como trabajadores del sector público: “Ha sido golpeado como el resto de compañeros y organismos. En el caso de Paraná, tenemos dos oficinas. En una se despidieron a dos compañeros y en Ramírez a uno. Esto sumado a otras oficinas como Feliciano, Federal y Federación y San Salvador que no se cerraron, pero despidieron a todos los compañeros que estaban ahí. Por lo tanto, la oficina no tiene quien atienda”.“Muchas oficinas se abrieron en acuerdos con los municipios, pasó en su momento en Crespo. Es una modalidad que cualquier intendente tiene la posibilidad de traer una oficina o una unidad móvil de Anses y repercute positivamente en cada ciudad”, indicó. En la misma línea, comentó que realizaron asambleas para explicar a la gente lo que sucedió.“La importancia de estas oficinas es que le permite a gente de ciudades que están más distanciadas de estos organismos, tener la posibilidad. Evitan el costo del pasaje, levantarse temprano y todo se lo soluciona”, señaló., delegada gremial de ATE y fue trabajadora despedida del plan ENIA, que es el plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia. “Ese programa está en la provincia desde 2018. Puntualmente, comencé a trabajar ahí en 2019. Es un programa nacional que se creó en el gobierno de Mauricio Macri y viene trabajando en la provincia tanto en los centros de salud como en las escuelas teniendo muy buenos resultados. Hemos logrado bajar la tasa de natalidad general en Entre Ríos a 10 puntos, siendo que en 2018 era de 16”, expresó en primer lugar.Luego explicó la importancia del programa: “Garantiza derechos, que es el motivo que preferimos; porque las adolescencias pueden elegir el método anticonceptivo que pueden utilizar, pueden acceder a información, a la educación sexual integral, a un proyecto de vida, pueden construirlos; y a nivel individual, es sabido y está estudiado que el embarazo en la adolescencia es un reproductor de la pobreza porque la gente no logra desarrollarse, terminar la escuela, a un trabajo con mayores niveles de educación. Es una gran problemática en América Latina. También es muy importante porque genera un ahorro fiscal. Es más barato prevenir un embarazo no intencional que, para el Estado, acompañar un embarazo porque en la adolescencia son de alto riesgo”.Sobre el caso puntual de lo que ocurrió, afirmó: “Son 70 contratos que estaban vigentes. Hubo muchas compañeras en la que no sabíamos que iba a pasar. En los meses que nos renovaron, nos pagaron muy tarde y no nos actualizaron el sueldo. Hoy estábamos cobrando 260 mil pesos. Se hace muy difícil sostener. Muchas han renunciado. Hoy somos 62 las que continuamos”., trabajadora del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, comentó que “tenemos 30 años de trayectoria porque nuestro Programa Social Agropecuario empezó a fines de 1993. En 2009 se convirtió en Secretaría de Agricultura Familiar. Después fuimos Secretaría o Subsecretaría, depende del ministerio que había. Se anunció el cierre del Instituto, con fundamentos denigrantes. Nos trataron de no trabajadores, cuando somos técnicos que trabajamos en equipos interdisciplinarios, que nos adentramos en el campo, donde por ahí ninguna política del Estado llega. Somos Trabajadores Sociales, Ingenieros Agrónomos, Veterinarios”.En Entre Ríos “hay 34 técnicos y en el país 964”, comentó. Indicó que “el vocero presidencial dijo que iban a reducir el Instituto a una dirección con 64 personas. El interior pensamos que desaparece. La antigüedad mínima de un trabajador en la provincia llega a 10 años y, en mi caso, me falta un mes para cumplir 30 años, hice toda mi carrera”.“No hemos recibido ninguna notificación, jamás se comunicaron con nosotros. El Jueves Santo nos dieron de baja del sistema directamente. La semana pasada comenzó una interventora pero no hemos recibido ninguna notificación. Siempre trabajamos en conjunto con técnicos de la provincia cuando se necesitaban elaborar todos los trámites para emergencia agropecuaria fuimos. Nosotros hicimos el trabajo de campo”, dijo.Por su parte,, de ENACOM, contó que “estamos inmersos en una incertidumbre total, más allá de que en mi caso recibí el telegrama de despido como la mayoría de los compañeros que trabaja en la delegación. En Paraná somos 11 empleados trabajando para toda la provincia. Hay un centro operativo que es de Concordia donde quedó una sola persona. Estamos muy sorprendidos con estas políticas porque jamás pensamos que iba a llegar a este punto”.“Nosotros tenemos personas que están trabajando desde hace 10 años y hasta 23 años. No es que recién empezamos. Trabajamos en servicio para la gente. En mi caso hacía fiscalización de medios de comunicación, tanto de radio como televisión. También colaboraba con otras áreas. Hacía asesoramiento para todas las personas que quieran poner una radio, organizaciones sin fines de lucro, cooperativas. Colaborábamos con el FOMECA, que es un subsidio que se les daba a estos organismos para que puedan comprar equipamiento para sus medios. También se subsidiaba la parte de recursos humanos”, dijo.Resaltó que “es increíble cómo se quiere hacer hincapié en que no somos trabajadores, que somos ñoquis, que somos la casta y demás, cómo la gente nos denigra. Estamos capacitados para este trabajo, el organismo nos hace cumplir capacitaciones obligatorias. Estamos capacitados para trabajar, no somos improvisados en el tema”.“Ellos justifican el cierre del organismo diciendo que hay estadísticas que surgieron a partir de la pandemia. En ese momento se cerraron todos los organismos, la gente hacía reclamos a través de la página de trámites a distancia. Dicen que la gente dejó de ir a los organismos, pero no podían ir porque estábamos en pandemia. Hoy la gente sigue yendo, hay gente grande que no tiene las herramientas necesarias para hacer un reclamo. No van a tener un lugar dónde ir a reclamar”, agregó., de ENACOM, indicó que “trabajaba en el sector técnico junto a otro compañero que viajaba todos los días desde María Grande a Paraná. Hacíamos tareas técnicas en campo. Las delegaciones provinciales que son las afectadas en esta etapa de motosierra, nos toca estar cuando a un vecino le preocupaba la cercanía de una antena de celular. Éramos nosotros los que íbamos a medir y garantizar que esas radiaciones estaban por debajo de lo que estaba regulado. En las ciudades del interior nos acercábamos a verificar que lo que se paga sea acorde a la calidad del servicio percibida. Corroborábamos que las empresas cumplan el plan de inversión que deberían realizar con el 4G y demás”.“No somos ñoquis, no somos casta, somos laburantes, cumplimos un rol importante. Se quedan sin un lugar donde reclamar, sin la garantía de que haya alguien que esté bregando por su seguridad y el bienestar suyo en lo que cada organismo le compete. No se ha escuchado ni una sola medida a favor de los estudiantes, los laburantes, de nadie que no sea un grupo concentrado de poder en Argentina”, agregó.“Nos están echando a la calle, deshumanizándonos. Este martes a las 10, en Illia casi Alem, habrá una asamblea para mostrar lo que está pasando”, indicó., representantes del rubro Teatro Independiente, dijo que “hay un ataque frontal al sentido de comunidad. El teatro argentino es muy reconocido a nivel internacional. Como los otros sectores, estamos paralizados. Tenemos una Ley Nacional del Teatro que es referencia y modelo a nivel latinoamericano y mundial. Garantiza el derecho de la ciudadanía a acceder a las artes en general y al teatro en particular. Diseña un organigrama de funcionamiento que garantiza que el teatro llegue a los territorios”.“Llegamos a los pueblos más chiquitos, a las escuelas. Hay espectadores que nunca tuvieron la posibilidad de ver una obra de teatro. Ahora está todo paralizado. En la región se quitaron programas y afectó a mucha gente en la región”, indicó.Señaló que “toda la cultura está ligada al turismo. Somos 300 familias las que estamos vinculadas a la actividad teatral. Con distintas políticas que se han realizado desde el retorno de la democracia se ha logrado la profesionalización. Antes era más vinculada a un hobbie y hemos logrado dedicar las mejores horas de nuestra vida a este proyecto, este trabajo que hoy se ve seriamente afectado”.“Arrancó una persecución con unos tweets del señor Sturzenegger poniendo en duda el trabajo del Instituto Nacional del Teatro con manifestaciones terribles, diciendo que los teatros éramos La Campora, que los trabajadores de la cultura éramos planeros y que recibíamos subsidios. A eso se sumó la diputada Lilia Lemoine diciendo que ‘agarremos la pala’. Somos trabajadores de la cultura, en el caso nuestro del teatro, pero también músicos y músicas, del Instituto Nacional de Cine. Ahí arrancó con un objetivo claro que fue ponernos la sociedad en contra. Tuvimos que salir a explicar de la transparencia de nuestro trabajo y de lo que hacemos, y la transparencia de los subsidios, porque cobramos una pequeña parte de todo lo que ponemos”, vociferó otra voz de la cultura.En última línea, el hombre precisó: “La ley ómnibus proponía la derogación de la Ley Nacional de Teatro, lo cual es una gravedad institucional terrible, con lo cual se caía el Instituto Nacional del Teatro, el cual es autárquico por fondos que recibe del ENACOM”.El secretario general de la UOM,, habló de cómo se encuentra el sector: “La realidad de las empresas que son de Paraná y en especial la empresa Longvie y Nexo. La primera es de artículos del hogar y la segunda es aberturas. Hoy están pasando momentos difíciles por el gran stock que tenían y que lo van a seguir teniendo por la baja venta que hay. Eso hizo que haya trabajadores suspendidos”.“En particular, Longvie tiene 210 trabajadores suspensión progresiva porque no es todo el mes, sino que son distintos días de la semana durante el mes de abril. Gracias a Dios, se levantaron estos días de suspensión porque hubo una reactivación. No así Nexo, que tiene suspensiones por diez días este mes y vamos a ver si están esperanzados que van a mejorar”, agregó.La suspensión “significa no concurrir al trabajo, pero cobra un no remunerativo del 77% del salario bruto”, acotó. “Tenemos un salario básico de $380.000 de básico. ¿Cómo puede vivir un trabajador con 380 mil pesos que no son? Porque vienen los descuentos. Se hace una situación difícil. En paritarias, tuve una reunión en la Secretaría de Trabajo de Buenos Aires donde las partes no llegaron a ningún arreglo porque hace dos meses que estamos hablando”, explicó.