Designaron dos nuevos funcionarios en la Secretaría de Bioeconomía

En medio de un proceso de reestructuración ministerial, el Gobierno está transformando la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en Secretaría de Bioeconomía. Este cambio no solo implica una alteración en el nombre, sino que también trae consigo una nueva visión y estructura para el sector. Mediante el decreto 293/2024, confirmaron que el ingeniero agrónomo Fernando Vilella continua al frente del área, estableciendo así un nuevo organigrama para el ministerio de Economía.



En ese sentido, los movimientos en el nuevo organismo no se hicieron esperar. Sergio Iraeta asumirá el rol de subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, mientras que Manuel Chiappe ocupará el puesto de jefe de asesores de la Subsecretaría dirigida por Iraeta. Estos cambios marcan el inicio de una serie de designaciones que buscarán llenar los puestos vacantes dejados por Pedro Vigneau y Germán Di Bella.



En tanto, el ascenso de Nicolás Bronzovich a director Nacional de Agricultura desde su cargo anterior como director de Producción Vegetal también resalta entre los movimientos clave. Estas decisiones están en línea con la nueva estructura propuesta desde el ministerio de Economía, que busca “redefinir el enfoque y las prioridades de la cartera” bajo el liderazgo de Fernando Vilella.



Vilella, ahora al frente de la Secretaría de Bioeconomía, definió un nuevo equipo para llevar adelante esta transformación. Los cambios no solo responden a la nueva estructura del organismo, sino que también marcan la salida de dos figuras de confianza del secretario: Germán Di Bella, quien dirigía la Subsecretaría de Agricultura, y Pedro Vigneau, encargado de la subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable.



Con la denominación de Bioeconomía, el organismo contará con cuatro subsecretarías: además de Producción Agropecuaria y Forestal, ocupada por Iraeta, estarán Bioindustrias, Biotecnologías e Innovación; Mercados Agropecuarios y Negociaciones Internacionales; y Recursos Acuáticos y Pesca. Esta reconfiguración apunta a un enfoque más amplio y holístico hacia la economía basada en los recursos naturales y biológicos del país. (TN)