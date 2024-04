Agmer Paraná: “Los docentes están angustiados por seguir sin aumento salarial”

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) realizó, este lunes, asambleas en las escuelas para plantar los problemas y proponer los pasos a seguir que se definirán en el congreso provincial de este martes, en Villaguay, la estrategia a seguir luego de no haber recibido una oferta de aumento salarial la semana pasada.Al respecto, la encargada de prensa de Agmer Paraná, María José López Ortiz, informó a Elonce que durante la mañana “se recorrieron las escuelas donde se desarrollaron las asambleas y se abordaron temas respecto a lo que se trató en la reunión paritaria”.En este sentido, la secretaria General, Cristina Miño, mencionó que “los compañeros están angustiados por no tener un aumento en los haberes. Además, tenemos una quita en los salarios al no cobrar el FONID”.“En las asambleas se propondrán los pasos a seguir, que se definirán en el Congreso de Agmer”, cerró.