Francos cuestionó un posible paro de camioneros “La gente está harta”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, criticó al Sindicato de Camioneros que anticipó la posibilidad de un paro si los salarios del sector no incorporan el aumento acordado con las cámaras, el cual el Gobierno se niega a homologar, al remarcar que "la gente está harta de que algunos gremios tengan este tipo de mecanismo de acción".El funcionario advirtió además que si el Sindicato realiza “acciones ilegales habrá consecuencias”.Francos consideró que "los argentinos deben estar cansados de escuchar este tipo de bravuconadas" en referencia al líder del gremio y cosecretario de la CGT, Pablo Moyano, quien aseguró que si no se abona el aumento acordado "no iba a circular ni una hoja"."Todavía no ha sintonizado lo que la gente piensa en la Argentina, que está harta de que algunos gremios tengan este tipo de mecanismos de acción", expresó el ministro en referencia al sindicalista.Advirtió sobre lo que podría ocurrir este lunes: "Si toman medidas que interrumpen el transporte, y están vedadas por el código penal, habrá consecuencias. Si se hacen cosas ilegales se va a actuar con todo el peso de la ley".Este sábado, Pablo Moyano ratificó la decisión de Camioneros de realizar un paro de actividades si los salarios se abonan sin los aumentos acordados por las cámaras, los cuales el Gobierno se niega a homologar por considerar que se encuentran por encima de la inflación.El reclamo de Camioneros es para que comience a aplicarse el acuerdo salarial acordado el pasado 23 de febrero: 45% de incremento dividido en dos tramos (25% en marzo y 20% en abril)."Es el desprecio de este gobierno por los trabajadores. Les aplican ganancia y no convalidan un aumento", se quejó el gremialista en diálogo con Radio Bunker de Merlo.Además, advirtió que "las empresas van a tener que dar el aumento, porque si no no se va a mover nada en el país".Moyano valoró la actitud del Gobierno bonaerense y el titular, Axel Kicillof, que convalidó el incremento salarial para los recolectores de basura, aunque advirtió que es solamente una de las 18 ramas que abarca el gremio.