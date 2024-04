Milei sobre una eventual reelección: “Podría llegar a estar por ocho años"

En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann, autor del libro titulado “Diez lecciones para salir de la trampa populista”, Milei defendió el ajuste, al que calificó como “el más grande de la historia de la humanidad”. En otro tramo de su alocución, sugirió la posibilidad de ir por un nuevo mandato.En otro momento de la charla, hizo un balance de los primeros meses de gestión y a la recepción de la sociedad a sus medidas: “No me voy a prestar a hacer gatopardismo y a estar engañando a la gente. A cada paso que damos, encontramos casos de corrupción y cosas aberrantes. La verdad que nuestro objetivo es ir a niveles de libertad económica como el país más libre del mundo, como Irlanda, ese es nuestro norte”.Por último, el Presidente se jactó de hacer “el ajuste más grande de la historia de la humanidad”, y argumentó que está “documentado por el staff del FMI. “Y no solo eso, sino que además he enviado un conjunto de reformas que la política está bloqueando”, se quejó Milei en referencia a la fallida Ley Ómnibus.