Cristina criticó al gobierno de Milei: “El cuadro se agrava cada vez más"

La ex presidenta Cristina Kirchner criticó al presidente Javier Milei. Lo hizo en un mensaje dirigido al plenario de la Mesa Nacional de Nuevo Encuentro que este sábado se reunió en Morón. “El cuadro se agrava cada vez más”, remarcó acerca del ajuste implementado por el Gobierno.



“El aumento de las tarifas, que en realidad debe implicar, ni más ni menos, que discutir o rediscutir la cuestión energética y su marco regulatorio en Argentina, significarán sin lugar a duda un punto de inflexión en los tiempos que vienen”, relató la ex vicepresidenta.



Y agregó: “Deuda externa y energía deben ser dos vectores que se entrecrucen en la construcción de una Argentina diferente, y nuestra oposición al modelo que nos plantean desde un dogmatismo e ideologismo absolutamente incomprensible, no debe ser precisamente desde el dogmatismo también, o desde el consignismo sino desde la comprobación empírica”.



Para Cristina Kirchner, “la comprobación empírica del fracaso de estas políticas, que no son nuevas, ni mucho menos originales”. “La experiencia nos debe obligar a nosotros a analizar lo hecho, repensar estrategia y políticas en términos de presente y de futuro”, indicó la ex presidenta. (TN)