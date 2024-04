El gobierno confirmó que no homologará el acuerdo salarial de camioneros

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que la paritaria del gremio de camioneros "no será homologada por el Gobierno".



"No podemos convalidar aumentos del 25% cuando la inflación está bajando", aseguró Caputo.



La paritaria de camioneros había acordado un aumento del 25% para el sueldo de marzo y 20% en abril, pero todavía no ha tenido homologación.



El ministro de Economía sostuvo que si los incrementos salariales "se otorgan muy por encima de la inflación, eso provocaría una escalada de precios", en una entrevista con TN.



Cabe recordar que el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, adelantó que se podría promover un paro sectorial para el próximo lunes si el gobierno nacional no homologa el último acuerdo salarial que el sindicato pactó con los empresarios, 45% en dos tramos: 25% en marzo y 20% en abril. Esta misma situación se podría replicar en otros gremios.



“Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”, señaló.