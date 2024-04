La opinión de los gremios tras la paritaria estatal

El gobierno llevó a cabo este viernes una nueva reunión paritaria con los gremios estatales. El encuentro pasó a cuarto intermedio sin fecha definitiva. El encuentro fue presidido por el secretario de Finanzas, Uriel Brupbacher. Tras el encuentro,, dialogó con los representantes de los gremios para conocer las opiniones.“Se trató de una reunión en la que hubo alguna respuesta, pero no propuesta salarial. Había pendientes varios temas, algunos puntuales tuvimos aumentos en las asignaciones familiares y en un código para tres sectores importantes de la administración pública”, expresó la secretaria Sindical de UPCN, Carina Domínguez, a Elonce.Acto seguido, mencionó que “luego de la paritaria docente, escuchamos a presidenta del CGE que el salario de los docentes no puede perder, su si los fondos nacionales no llegan, evidentemente la provincia se tendrá que hacer cargo de la recuperación. Entonces planteamos que si hay dinero para un sector también debería haber para otro”.En cuanto a la paritaria sectorial, precisó que “no está planteada desde el punto de vista salarial, si podemos abarcar cuestiones, pero es difícil porque la administración pública es difícil en cualquier sector”.“Queremos tener una salida mucho más concreta respecto a la que tuvimos hoy”.Por su parte, el secretario general de ATE, Oscar Muntes, señaló a Elonce que “destacamos el aumento de los códigos, pero necesitamos trabajar sobre recomposición salarial genuina. Vamos a esperar que haya una propuesta en la próxima reunión”.“Queremos una propuesta para analizar”, aseguró.En este sentido, contó que ATE Entre Ríos se plegará al próximo paro nacional del próximo miércoles. “El 10 nos vamos a movilizar por la reincorporación y no despidos de los trabajadores del Estado”.