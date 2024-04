Empleados exigieron el plus que perciben ayudantes del secretario de Trabajo

Empleados de la secretaria de Trabajo protestaron por el no pago de un plus que perciben, según denunciaron, los colaboradores del titular de esa repartición provincial.“Hay un grupo reducido de empleados que cobra horas extras y son los ayudantes del secretario de Trabajo, mientras que el resto de los trabajadores no percibe nada, con lo cual, él está diferenciando entre empleados de primera y de segunda, dentro de la Secretaría”, comunicó adelegado de ATE en la repartición provincial, Enrique Alejandro Ríos.“No sabemos en concepto de qué se les paga”, indicó el sindicalista al cuestionar el plus que perciben los colaboradores que ingresaron a la cartera con el cambio de gestión. “El reclamo de los empleados es por no percibir lo mismo que los otros siendo que estamos en el mismo organismo”, fundamentó.Los empleados de la secretaría de Trabajo se concentraron este viernes durante el desarrollo de la paritaria salarial que mantuvieron representantes del Ejecutivo entrerriano con delegados sindicales de ATE y UPCN.