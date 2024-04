Paritaria docente: planteos de Agmer, Amet, Sadop y Uda ante falta de propuesta

Política Maestros nucleados en Agmer se movilizaron hacia Casa de Gobierno

Pasó a cuarto intermedio -y sin fecha confirmada- la paritaria docente. “Sin propuesta salarial y sin posibilidad de tener un incremento salarial, sino por el contrario, una rebaja salarial porque entre 28 y 57 mil pesos es lo que tendremos de menos al acudir al cajero a partir de una definición del presidente Javier Milei” (por la quita del Fonid), comunicó ael secretario general de, Marcelo Pagani.sentenció.“Necesitamos recomposiciones salariales que acompañen de mínima a la inflación, pero hoy estamos sin propuesta salarial para marzo; es una situación absolutamente delicada en la que estamos detrás de la inflación siendo que en diciembre ya veníamos con pérdida salarial”, expuso. Y completó: “La preocupación es muy grande y lo ideal sería tener gestos de porcentajes que nos permitan acompasar este proceso que deteriora profundamente el salario”.De hecho, Pagani comunicó que “el cronograma de pagos empezó el 28 y no se está cobrando el Fonid porque, por el DNU que emitió el gobierno de Javier Milei, ya fue cancelado”; y aclaró que “el monto es de entre 8 y 10% de rebaja salarial”.En tanto, el dirigente sindical comunicó que en la reunión de comisión de Transporte y Movilidad Docente del CGE se discute “de cuánto será el adicional de traslado y, además del monto, cuáles serán los criterios porque los actuales ya no resisten análisis”.Punto aparte, el dirigente de Agmer destacó la “altísima adhesión” al paro docente de ayer al que convocó Ctera “por la confrontación entre el Presidente que no convoca a la paritaria nacional docente para discutir un piso salarial”“Milei ataca a la educación pública”, disparó Pagani y completó:“Provincia no realizó ninguna propuesta, pero sí tiene voluntad y, comunicó ael secretario adjunto de, Carlos Varela.De acuerdo a lo que informó,a los efectos de, si hubiera una propuesta de recomposición salarial que pueda hacerse efectiva con los haberes de abril, a principios de mayo”.En la oportunidad, Varela destacó la conformación de la comisión de Transporte y Movilidad Docente del CGE, con las fechas establecidas para las próximas reuniones, y la resolución para las comisiones de infraestructura escolar, competencia de títulos y el nomenclador docente.“La coparticipación nacional no está llegando en tiempo y forma, con lo cual, Provincia no tiene motivo de recaudar”, reprodujo el dirigente de los docentes de escuelas técnicas. En ese sentido, reiteró la necesidad de “acompañar a Provincia para reclamar los fondos nacionales específicos porque más allá de que el Fonid y Conectividad van al bolsillo del docente, eso es una parte”. “El gobierno nacional está trabajando con el presupuesto de 2023, por lo cual, esas partidas están einsistió Varela.Según comentó, la comisión directiva de Amet evaluará los pasos a seguir “para establecer cómo se difundirá el estado de situación que atravesamos los docentes”.La secretaria general de, Alejandra Frank, en tanto, resaltó el diálogo en paritarias “donde se comunica la situación económica-financiera de la provincia, el reclamo de los fondos nacionales para sostener el sistema educativo y la voluntad de sostener los servicios sin que se vean afectados”. De acuerdo a lo que explicó, a la reunión llevó “reclamos puntuales por malas liquidaciones de sueldos docentes”.Frank comentó que trasladará los resultados de la reunión a los delegados gremiales y anunció su participación en un encuentro de secretarios generales de la entidad que nuclea a los docentes de colegios privadosPunto aparte, mencionó que “los vouchers son un subsidio a las familias para que puedan aliviar los aumentos de los servicios, pero no sabemos quiénes podrán acceder a ese beneficio”.Mientras que la secretaria general de, Mirta Raya, ponderó “la buena voluntad y predisposición del gobierno de Rogelio Frigerio para solucionar los problemas”. “Somos tolerantes y tratamos de colaborar a los efectos de que la situación no se desmadre para llegar a buen puerto”, fundamentó.; y encima el gobernador nos dice que se encontró con una provincia bastante devastada”, acotó la dirigente sindical.En otra línea, comentó que “los gremios docentes alineados a la CGT analizan las posibilidades de implementar otras medidas que no afecten el normal funcionamiento de las clases para que los alumnos permanezcan en el aula”.