Sin oferta salarial, la paritaria docente pasó otra vez a cuarto intermedio

entre el Consejo General de Educación y los gremios que nuclean a los trabajadores de la educación. Durante la reunión que se concretó este viernes en la sede del ministerio de Trabajo, el Ejecutivo entrerriano reiteró la importancia de “llevar tranquilidad a los maestros” y se anunció la conformación de una auditoria para determinar dónde están los errores en las liquidaciones de los sueldos docentes.“No queremos que los docentes pierdan el poder adquisitivo de su salario, peropara estas próximas semanas, atendiendo al próximo trimestre”, comunicó ala titular del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese.Al reiterar que “la situación económica provincial es muy compleja”, la funcionaria de Educación confirmó que. De igual manera, insistió con respecto a que "el gobernador Rogelio Frigerio, a diario, está reclamando por los fondos nacionales".Fregonese indicó que, en la mesa paritaria con los gremios, se analizarán “las ofertas y las posibilidades”, y destacó la importancia de“Vamos a trabajar para que el salario no pierda ante la inflación, entendiendo que los fondos nacionales ya no estarán y que Provincia tendrá que recomponerlos”, refirió la funcionaria de Educación.“Los fondos nacionales no estarán más, entonces,, prometió Fregonese.En la oportunidad, anunció que, “después de meses, comenzó una”. “Los equipos para la auditoria se integraron la semana pasada y empezamos a trabajar para determinar cuál es el problema en la compleja cadena del sistema educativo”, informó.Asimismo, comunicó que “se concretó la primera reunión de la, que es parte del diálogo que debemos tener con los sindicatos, porque son temas que también hacen a la calidad educativa”.En la oportunidad, Fregonese acotó que, “pero debemos hacer lo posible para que maestros y alumnos estén en las aulas”, cerró.