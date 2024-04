Dengue: el gobierno nacional asegura que va a actuar “con evidencia científica”

Sociedad Cuál es el único mecanismo natural que puede alejar al mosquito del dengue

El ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, advirtió esta noche que el gobierno nacional va a actuar "con evidencia científica, y no con el apriete de los laboratorios y la casta", en referencia al brote de dengue que afecta a todo el país.Estoy saliendo hace cuatro días desde la mañana hasta la noche porque aprietan los laboratorios, los medios y la casta".Por otra parte, respondió a las críticas de la oposición y puntualizó que "el gobierno anterior hacía conferencias con infectólogos y un payaso"."Podrán estar en desacuerdo con cómo comunicamos, pero el boletín epidemiológico está consolidado y se publica semana por semana", añadió.Asimismo, remarcó que "Como ministro" debe "tomar una decisión sobre el calendario de inmunización y la realidad es que la vacuna es segura y eficaz"."Lo que nosotros dijimos es lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que nos aconseja la Comisión de Inmunización y nuestros expertos", precisó.Este jueves, más temprano, Russo había hablado por otros medios y dio una curiosa advertencia sobre el dengue: "Cuidado con los pantalones cortos", dijo, y dio otra recomendaciones, como la necesidad de utilizar ropa clara y también se refirió a las vacunas."Quiero ser claro. La vacuna Takeda es la que está disponible y mostró eficacia y seguridad en un trabajo de 20 mil pacientes de 4 a 16 años donde después se hicieron cálculos para inocular hasta los 60. Pero también hay que pensar en las medidas que toma el ministerio. Con la evidencia que tenemos decidimos no incluirla en el calendario de vacunación, algo que pasa en todo el mundo"."El presidente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó en una conferencia que no es una vacuna recomendada para mitigar el brote", detalló en diálogo con Telefé."Nosotros no decimos que la gente no se vacune. Si tu médico te hace una receta para que te inocules porque cree que así se podría reducir un posible caso grave, está más que permitido. Es una decisión personal", destacó.Y con respecto al faltante de repelentes, Russo confió que habló con los representantes de las marcas, quienes le confirmaron que cambiaron las dinámicas para que los productos reaparezcan en las góndolas.