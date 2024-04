Frigerio: “El gobierno confirmó que incluirá la reforma laboral en la Ley Bases”

El gobernador Rogelio Frigerio dio precisiones sobre el encuentro realizado este jueves de los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio con el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior Guillermo Francos."El gobierno recibió apoyo por parte de todos los gobernadores de Juntos por el Cambio para todos esos instrumentos que necesita para gobernar la Argentina", sostuvo. Y apuntó: "Se tocó la posibilidad del 25 de mayo tener un pacto con diez puntos que implicaría un nuevo norte para la Argentina, si se llegan a consensuar por la mayoría de la dirigencia política", según contó en diálogo con Radio con Vos."Sé tocó el tema del impuesto a las ganancias, el gobierno nos va a pasar la nueva propuesta del paquete fiscal y la ley bases con los cambios de esta semana, no tenemos los cambios claros", dijo.En ese sentido, insistió con un punto que ya venía señalando en anteriores entrevistas: "Todos los países tienen un impuesto sobre los ingresos más altos de la sociedad, la Argentina es el único que no lo tiene". Y volvió a recordar, en el mismo sentido: "En su momento cuando el gobierno anterior en el marco de la campaña electoral, con una actitud claramente demagógica, eliminó la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, Juntos por el Cambio no lo apoyó"."Eliminar el impuesto al cheque y las restricciones afectan mucho más la competitividad, si hacemos una reforma fiscal tiene que ser integral", agregó.Por otro lado, reveló: "El gobierno nos confirmó que incluirá la reforma laboral en la ley bases para discutirlo en el Congreso". En ese punto, subrayó: "Las cosas que salen por ley son más sostenibles en el tiempo y tienen un peso jurídico más importante; las cosas que se aprobaron por decreto deberían en algún momento aprobarse por ley".Además, contó que entre otros puntos: "Se habló de la obra pública nacional, que están paralizadas. Desde el gobierno hay disposición para sentarse a ver cómo terminar las más avanzadas".Y advirtió: "Los fondos coparticipables cayeron interanualmente más de un 30% y discrecionales cayeron un 90%, eso impacta mucho en la gestión"."Nosotros vamos a dar la pelea por los recursos discrecionales que el gobierno nacional decidió no transferir", cerró.