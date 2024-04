Se retoman hoy las paritarias para docentes y estatales entrerrianos

Hoy se reanudarán las paritarias con los representantes de los trabajadores docentes y con los estatales en la Secretaría de Trabajo. El primer encuentro será a las 9 de la mañana mientras que el otro sector se reunirá con el Ejecutivo a las 12.



En la última reunión paritaria con ambos sectores que se realizó el martes 26 en la Secretaría de Trabajo, no hubo oferta salarial y se giró en torno a la apertura de las paritarias sectoriales.



Docentes



La secretaria general de Agmer Paraná, Cristina Miño, expresó que el gremio no llevará una propuesta salarial y justificó: “Es el gobierno el que tiene que definir y proponer un aumento”.



La titular también adelantó que a partir de este viernes por la noche hasta el lunes en los turnos diurnos se realizarán asambleas y el próximo martes habrá congreso.



Ante los posibles descuentos por los días de paro, Miño aseguró a APF que “la huelga es un derecho que tenemos como trabajadores para reclamar frente a los derechos que son vulnerados y atacados en este momento” y agregó: “Estamos en un contexto muy terrible donde como sindicato defendemos la calle como herramienta de lucha primordial”.



Estatales



Por otra parte, Oscar Muntes, el secretario general de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que el gremio llevará una propuesta salarial a la reunión paritaria.



Tras el encuentro anterior, Muntes se refirió a la reunión: “Sabíamos que iba a ser muy difícil este encuentro, teníamos el diagnóstico que nos dio el gobernador de la Provincia y gran parte del gabinete, era sabido que no íbamos a volver con la respuesta rápida de recomposición salarial”.