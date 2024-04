Gainza: “Queremos acercar las nuevas tecnologías a los adultos mayores”

Se brindó una capacitación destinada a unir una problemática que ahonda en la actualidad entre el complicado nexo entre las nuevas tecnologías y los adultos mayores. En la Sala Manuel Antequeda ubicada en calle Alameda de la Federación 557 de la ciudad de Paraná, el gobierno provincial encabezó el acto acompañado de Ricardo Iacub, Doctor en Psicología.Emanuel Gainza, secretario de Modernización, destacó la importancia de abordar estas temáticas con los adultos mayores: “, que puedan acceder a los beneficios de la digitalización, hacer los trámites online, de perderle el miedo al cajero automático, al homebanking y a un montón de situaciones”.. Hoy en particular, recibimos a Ricardo que nos vino a visita, a dar un contenido vinculado a alfabetización y que hoy acaba de terminar con esta jornada”, profundizó.En la misma línea, explicó: “Es importante poner este tema en agenda. El caso de los adultos mayores en su vida cotidiana, necesitan animarse a poder aprender y que la tecnología cuando uno la implemente no termine siendo una barrera de exclusión. Hoy hablábamos de la importancia de que las entidades bancarias tengan al momento de desarrollar las nuevas herramientas la importancia de poder incluir, capacitar y antes de hacer ese cambio a la transición digital y tecnológica, colaborar en los que hoy les puede costar un poco más tenga las herramientas para valerse y aprender”.El doctor en Psicología, Ricardo Iacub, también dialogó consobre el balance de la primera capacitación: “Es una población que no nació con la tecnología y que, en medida que las nuevas generaciones van familiarizándose más con esto, se les resulta más sencillo. No hay ninguna dificultad cognitiva real.”.Al mismo tiempo, a través de un informe del INDEC aseguró que “en la Argentina ha habido un notorio incremento de personas que están accediendo cada vez más a estas herramientas. De todas maneras, hay muchas situaciones que se vuelven muy difíciles y que tienen que ver con lo económico, con la salud, con los trámites administrativos que involucran la vida y la muerte. Tenemos que darle muchísima importancia a todo esto y tenemos que pensar que hay un mayor del futuro que ya está y es el que tiene que disponer de la tecnología para su propio bienestar y que estas cosas la están ayudando”.“Los mayores necesitan aprender a manejarse. Tenemos que tener entornos donde pueda aprender, como aprendemos un idioma. Tenemos que hacerlo de una forma clara y efectiva”, agregó.