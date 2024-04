Paro de docentes universitarios: "Hay ajuste en todos los niveles de educación"

Durante la presente jornada se desarrolla un paro docente en las escuelas estatales de todo el país, al que también se suman los docentes universitarios.



Sofía Cáceres Sforza, secretaria general de Sitradu, comentó a Elonce que “teníamos votado un paro para el 10 y 11 de abril, en el marco de Conadu Histórica. Se sumaba Conadu. En el marco de que CTERA finalmente, después de mucha discusión decidió convocar a este paro nacional, decidimos sumarnos”.



“Se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de Carlos Fuentealba, un docente que murió luchando. Nos adherimos también por la confirmación de que el FONID desaparece y a los universitarios afecta muchísimo. Esto se da en un contexto general de ajuste a todos los niveles de la educación. En la universidad tenemos un presupuesto que está congelado. Se anunció un aumento que no se concretó en ningún momento. Tenemos nuestros salarios congelados, la ciencia está siendo brutalmente atacada. Hay despidos y un intento de este gobierno de reestructurar todo lo que es el estado a un modelo privatista, en contra de las mayorías populares y de dejar sin trabajo a miles de trabajadores”, dijo.



Invitó a “todos a sumarse y discutir un plan de lucha que es lo que necesitamos. En este contexto se debería llamar a un paro general porque ahora se vienen los tarifazos, inflación que crece y un salario que no es acorde. El problema presupuestario es troncal porque también incluye salarios”.



“El presupuesto de la universidad en más de un 90 por ciento es para salarios pero a su vez no hay plata para su funcionamiento. Hay universidades que están discutiendo vender patrimonio para pagar la luz o lugares donde ahora no se pueden cursar todas las materias porque no hay plata”, agregó.



“En los últimos años hemos venido denunciando que la universidad pública viene sufriendo golpes y retrocesos. Creemos que tiene que ser otra universidad pública. Primero tenemos que tener universidad pública. Hay un ataque por todos los frentes, no hay plata para becas estudiantiles, residencias y demás, hubo aumento en comedores”, dijo. Elonce.com