Nación desmiente recorte en cajas jubilatorias provinciales: "Los montos están"

Política El Gobierno de Milei frenó los giros de Anses a cajas jubilatorias provinciales

Espert también negó el recorte y criticó a los gobernadores

Recorte de fondos previsionales: las provincias anticipan judicialización

El ministro del Interior, Guillermo Francos, negó que el recorte presupuestario se tratase de una limitación en las cajas jubilatorias para las provincias: "Están condiferencias de nominación”.Según aclaró el dirigente de La Libertad Avanza (LLA) en Radio Mitre, "las partidas dinerarias que estaban en el presupuesto de 2023, que es el que se prorrogó este año y cuyas partidas se actualizaron ahora, están, o sea, con diferencias de nominación, pero los montos están previstos”.En ese sentido, además, señaló que estos conflictos “son temas que no tienen que ver ni con las Ley Bases, que muchos gobernadores están absolutamente de acuerdo y senadores también porque son temas que hacen a la inversión en la Argentina; ni tampoco con las reformas fiscales que en general también hay acuerdos en los temas que allí se tratan. No tiene que ver una cosa con la otra".El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, también desligó al Gobierno de la caída de la coparticipación a las provincias y llamó a los gobernadores a "quejarse menos y meter motosierra".A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), Espert explicó la medida del Poder Ejecutivo: "Leo a algunos gobernadores con quejas al Gobierno nacional por la caída de la coparticipación. Esta es una transferencia automática desde AFIP a las cuentas de las provincias en el Banco Nación. El gobierno de Milei ni las ve, no tiene nada que ver en la caída".El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de eliminar los anticipos de pagos a las cajas de jubilaciones administrados por 13 provincias, que complica la liquidación de los haberes y anticipó que la provincia evalúa judicializar la medida.El funcionario, que responde al gobernador Maximiliano Pullaro, señaló que el decreto responde a "otra trastada del Presidente" y puntualizó que, "mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley (no discrecionales) a las Cajas Jubilatorias de 13 provincias".