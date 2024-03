Mauricio Macri es nuevo presidente del PRO

El ex mandatario Mauricio Macri es el nuevo presidente del PRO, partido que él mismo fundó, luego de alcanzar esta noche un acuerdo interno con la titular saliente, Patricia Bullrich .



La intendenta de Vicente López Soledad Martínez será la vicepresidenta primera; Damián Arabia, el vicepresidente segundo; y el referente santiagueño Facundo Perez Carletti, el vicepresidente tercero.



A ellos se les suma la diputada nacional María Eugenia Vidal, el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela como miembros del Consejo Directivo.



Por otro lado, la ministra de Seguridad de la Nación será titular de la Asamblea, tras desempeñarse hasta acá como presidenta del partido.



Macri nunca presidió esa fuerza política y esta será la primera vez en la que el ex mandatario concentrará el poder desde allí.



Sin embargo, Bullrich, que dejó la presidencia -oficialmente- le libró una dura batalla interna al ex jefe de Estado.



Según pudo reconstruir NA, el macrismo vetó algunos de los nombres que la ministra de Seguridad pretendía ubicar en la lista única, cuyo plazo vencía antes de la medianoche.



Tanto el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y Vidal, dos ejes centrales en la corta historia política del PRO, decidieron correrse de la competencia y dejarle vía libre a Macri.



En este contexto, se daba por descontado que la titularidad del PRO la tuviera el ex presidente, mientras que la Vicepresidencia primera quedó en manos de Martínez, alfil de su primo y jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.



El diputado nacional Arabia -hombre de Bullrich- quedó como vicepresidente segundo y el concejal santiagueño y referente del PRO Pérez Carletti fue designado vicepresidente tercero, con el objetivo de que el interior también tenga representación en el partido.



Bullrich pujó por los puestos debajo de las vicepresidencias: el Consejo Directivo y la Asamblea Nacional del PRO.



Allí, las espadas de la funcionaria que ejecutaban las negociaciones se concentraban entre el diputado Arabia, Pablo Walter y Juan Pablo Arenaza, tres nombres del círculo íntimo de la titular de Seguridad y que la acompañaron durante toda su aventura presidencial.



Y lo consiguió porque Arabia fue elegido vice segundo y la misma Bullrich será titular de la Asamblea.



Dentro de este acuerdo, los que se involucraron también fueron los diputados nacionales Cristian Ritondo y Diego Santilli, los gobernadores del partido, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Torres (Chubut) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al igual que los intendentes de peso como Martínez (Vicente López), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Ramón Lanús (San Isidro) y Valenzuela (Tres de Febrero).



La relación entre Macri y la ministra de Seguridad no se encuentra en su mejor momento.



El gesto de autonomía de Bullrich, y por intentar plegar al PRO en su conjunto con el Gobierno del presidente Javier Milei, generó rispideces internas e incomodidad.