Obras y transporte urbano, los ejes de la reunión entre Frigerio y Romero

Frigerio y Romero analizaron la situación del transporte urbano y de obras que se ejecutan en Paraná. La reunión tuvo ocasión en la Casa de Gobierno y marcó la continuidad de trabajo conjunto de ambas administraciones.



Al finalizar, la presidenta municipal de Paraná destacó que el gobierno entrerriano “viene colaborando con el aporte de un subsidio a las empresas, lo cual lo consideramos muy positivo, dado que no estamos recibiendo subsidios de Nación”, al referirse a la situación del transporte urbano de pasajeros en la ciudad.



En cuanto a las gestiones para garantizar la prestación del servicio de colectivos, la presidenta municipal destacó que la el gobierno de Entre Ríos “está haciendo todos los esfuerzos para todos los meses aportar lo suyo a las empresas”.



No obstante, consideró que, aunque se está prestando el servicio, “hay que tomar algunas medidas de corrección, que son más municipales que provinciales”, y mencionó que durante la reunión le expuso a Frigerio sobre distintas disposiciones. Obras En cuanto a la marcha de obras en ejecución, en particular la que se ejecuta en plaza Enrique Carbó, la intendenta sostuvo: “Las que rodean a Casa de Gobierno las estamos completando desde la municipalidad. Y hablamos de otras en proyecto para la ciudad, donde el Estado provincial y el municipio deben trabajar juntos”.



Del mismo modo, Frigerio y Romero avanzaron sobre el proyecto que se debate en el Senado de la Nación vinculado al puerto de Paraná. “El gobernador ya ha dialogado con senadores para instar su tratamiento y lo mismo estoy haciendo yo”, enfatizó.