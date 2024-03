Video: Bullrich hizo un simulacro de ataque de perros con un traje de protección

"Patricia Bullrich":



Por este video de la demostración de los perros de seguridad.pic.twitter.com/zdQNBsYjLM — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 19, 2024

Tenemos la decisión de ir a fondo para cuidar a los cordobeses. pic.twitter.com/5RtnbXfSwO — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 19, 2024

Vestida con un traje de protección rojo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó este martes una demostración con perros de seguridad en la que simuló el ataque de un can durante un entrenamiento de fuerzas de seguridad. La secuencia, que fue grabada y luego difundida en las redes, se dio durante una visita a la provincia de Córdoba, a donde viajó para firmar un convenio contra el narcotráfico.“Me van a hacer una demostración de los perros de seguridad, que protegen a la gente atacando a aquellas personas armadas, o en situación de peligro. Vamos a ver cómo me va”, dijo Bullrich en un clip que llevó una canción de rock de fondo.Para la secuencia, la ministra se colocó un traje de protección el cual impidió cualquier tipo de herida que podrían haberle provocado los canes.Acto seguido, mientras era escoltada por tres oficiales de seguridad, Bullrich fue atacada por uno de los ovejeros alemanes entrenados. Si bien las imágenes pueden resultar impresionables, la ministra no sufrió ningún tipo de herida y la prueba fue exitosa.El video también sirvió para mostrar otras demostraciones y prácticas por parte de efectivos de las Fuerzas. “Estamos viendo a todas las Fuerzas de Seguridad y vamos a construir una serie de grupos de trabajo común en conjunto para sacar la droga de Córdoba. Estamos operativos trabajando juntos en cada rincón de la provincia”, explicó la funcionaria.Previo a la prueba, la funcionaria también había visitado la División Unidad Operativa Federal Córdoba (DUOF) de la ciudad de Córdoba donde aseguró: “Venimos a poner en marcha mecanismos que nos permitan mejorar la seguridad en Córdoba. Trabajando en narcotráfico, en rutas, controles, investigaciones”.