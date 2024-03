Denuncia por recetas truchas en PAMI: qué dijo la exdirectora Luana Volnovich

En medio de acusaciones lanzadas por el Gobierno de La Libertad Avanza sobre presuntos “gastos astronómicos” y venta de recetas falsas durante su mandato en el PAMI, Luana Volnovich, ex directora de la entidad, salió al paso con un enérgico descargo a través de sus redes sociales.En un mensaje titulado “El Gobierno y un nuevo cuento del tío”, Volnovich defendió su gestión frente a las afirmaciones del Gobierno y declaró: “Puro cuento. Los 4 años fueron superavitarios”.Las declaraciones del gobierno sobre supuestos “gastos astronómicos” y prácticas irregulares durante su administración en el PAMI fueron refutadas por Volnovich, quien aseguró que todos los balances financieros fueron presentados ante la Auditoría General de la Nación (AGN).Además, destacó que al finalizar su gestión, dejó casi 300 mil millones de pesos en ahorros, depositados en un plazo fijo y en el fondo de inversión del Banco Nación.“Nuestra administración se basó en dos pilares fundamentales: superávit y ahorros”, afirmó Volnovich.Además, resaltó las mejoras en las prestaciones de salud durante su gestión, incluyendo la implementación de programas como Medicamentos Gratis, que beneficiaron a 4,2 millones de afiliados con ahorros significativos en sus tratamientos.La ex directora del PAMI también mencionó otras iniciativas exitosas durante su mandato, como el sistema Libertad de Elegir, la digitalización de recetas médicas y la expansión de la red hospitalaria propia.El PAMI concretó una reducción del 24,18% en rangos jerárquicos y una disminución del 75% en secretarías y en la dirección ejecutivaAnte las acusaciones del gobierno, Volnovich cuestionó sus motivaciones, preguntándose si buscan justificar un ajuste económico o si planean recortar medicamentos y prestaciones.-Durante 2023, hubo déficit en 7 de los 12 meses del año. En el último trimestre fue de $200.000 millones.-Gastos de más de $3.000 millones de pesos en publicidad, que equivalen a un año entero de tiras reactivas para todo el padrón de afiliados con diabetes.-Universalización indiscriminada del Programa Alimentar que cuadruplicó el gasto en detrimento de quienes más lo necesitan y de la sostenibilidad del programa.-Venta de recetas truchas con un perjuicio económico millonario tanto para PAMI como para el afiliado.-Hackeo del sistema informático que afectó la información sensible de 5 millones de afiliados.-Médicos recetando en zonas geográficas que no les corresponde e incluso dictando prestaciones que el afiliado no necesariamente necesita.Fuente: (LosAndes)