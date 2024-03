Colectivos: “Estamos trabajando en reconfigurar el servicio”, afirmó Stickel

La secretaria de Movilidad de la municipalidad de Paraná, Katherina Stickel, compartió detalles sobre los planes y desafíos que enfrenta el transporte público en la ciudad durante su participación en el programa de Elonce “Quién dice Qué”.En primer lugar y sobre la quita de subsidios nacionales, explicó: “Cuando tuvimos la primera reunión del órgano de control del Sistema Integral de Transporte Urbano, habíamos presentado un estudio de costos, el cual pusimos en consideración de quienes conforman el órgano y en el mismo momento nos llega el comunicado del gobierno nacional mediante el cual se eliminaba el fondo compensador al transporte del interior. Con lo que ese estudio de costos quedó desfasado y nos llevó a otro estudio de costos que derivó en la segmentación tarifaria”.La declaración de emergencia permite al Estado Municipal tomar medidas para optimizar el servicio:En este contexto, Stickel detalló un plan para mejorar la eficiencia del servicio: “Ese esquema ya está trabajado, se trabajó desde la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad de Paraná. El mismo iba a ser presentado el día de hoy en una nueva reunión a la cual, más allá de las partes que conformaban el órgano a través de la norma del marco regulatorio, que es el que establece la conformación del órgano de control,Además, la secretaria de Movilidad resaltó la importancia de considerar otros medios de transporte en el plan de movilidad de la ciudad: “También en ese plan de movilidad que trabajamos en conjunto con la Secretaría de Servicios Públicos, de quien depende la red de bicicletas públicas, a su vez también con la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas,Al explicar la, Stickel destacó: “Más allá de, obviamente, que optimiza los costos, tambiénRespecto a la reconfiguración de las líneas urbanas, Stickel aclaró: “La reconfiguración es sobre las líneas urbanas, no sobre las interurbanas, es solo sobre las líneas urbanas que operan dentro del ejido de la Ciudad de Paraná, entendemos que trasladar esta acción a las interurbanas no es conveniente exclusivamente a la Municipalidad de Paraná, por lo tanto, nos involucramos de lleno con la Re-esquematización del sistema de transporte urbano”.Sobre la posibilidad de crear un área metropolitana, la secretaria informó: “Desde la Municipalidad de Paraná se creó el área metropolitana, de hecho, nos hemos reunido varias veces con los intendentes en lo que respecta. Creemos que la Ciudad de Paraná, o en el caso de Paraná, se ha extendido notoriamente y hoy encontramos muchos vecinos de las localidades contiguas que recurren a Paraná, no sólo a través del transporte, sino también que utilizan otros servicios que se proveen ni más ni menos que desde Paraná. Creemos que es necesaria una gestión conjunta en varios aspectos”.En relación con las modificaciones en las líneas de transporte, la funcionaria municipal explicó: “Cuando nosotros lo íbamos viendo en la red, toda la traza, lo que fijamos es que no queden paradas a una distancia mayor a 4 cuadras de las que están previstas actualmente, de las vigentes. La prioridad es el usuario, el esfuerzo que hace la Municipalidad de Paraná en sostener el vehículo, no solo en sostenerlo, sino en aumentarlo y demás, también va de la mano con los instrumentos operativos que se puedan incorporar al sistema”.Respecto a la vigilancia y control de la flota, Stickel añadió: “La red de monitoreo nos permite tener un seguimiento inmediato sobre la flota circulante, el cual en el día de hoy también lo vemos reforzado con controles in situ, tanto las cabeceras como las unidades en movimiento”.En relación con la optimización del servicio, agregó: “Pero lo ideal es probar, entendemos que hay un ahorro significativo y siempre, insisto, ese ahorro no tiene que ver con un impacto negativo sobre lo que espera el usuario del servicio, sobre lo que esperan en este caso a horarios, a distancia de las paradas con respecto a lo que venía haciendo, a lo que está haciendo con el esquema actual”.Con respecto a la emergencia y la necesidad de mejorar el comportamiento de los usuarios, comentó: “Creo que la emergencia más allá de llevarnos a esta interpelación justamente de qué podemos mejorar, cómo podemos mejorar, también va acompañado de una conducta de parte del usuario que deriva en una convivencia plena en lo que es un sistema de transporte en el cual interviene el chofer, en el cual interviene el usuario, el municipio a través de los inspectores que realizan los controles. Creo que para lograr un circuito realmente efectivo es necesario que todas las partes aporten de sí mismas”.En cuanto a los subsidios, Stickel destacó: “Al 10 de diciembre nuestro planteo era justamente un reclamo más equitativo, más igualitario de la redistribución del fondo compensador, el famoso 85-15, 85 para el AMBA, 15 para el interior del país. Sabíamos que no se iba a actualizar lo que era el monto correspondiente al fondo compensador, pero no imaginamos una medida de corte unilateral intempestiva como fue la eliminación del fondo sin ninguna planificación que permita compensar esa ausencia”.En relación con la tarifa y los beneficios para los usuarios, Stickel explicó: “La tarifa social federal ha aumentado. Hasta la fecha, la empresa ha manifestado que no ha recibido la compensación correspondiente. Aunque el Estado Nacional ha mencionado la intención de subsidiar directamente la demanda, lo cual coincide con nuestra posición, hasta el momento esa opción no se ha implementado materialmente. Es decir, aquellos vecinos que son trabajadores de casas particulares, veteranos o monotributistas sociales, todos ellos tienen una tarifa del 55%. El resto debería ser cubierto por el Estado Nacional a través de transferencias, las cuales hasta el momento no han sido recibidas según nos informa la empresa. Esto significa que estamos hablando de una tarifa plena que ha aumentado un 30%. En cuanto a los beneficios municipales, como el boleto obrero y el boleto jubilado, este último representa un 1,8%. Consideramos que eliminar este beneficio, actualmente compensado por la tarifa plana, no tendría un impacto significativo en la ecuación del sistema”.Consultada sobre el tema de las frecuencias actuales, la funcionaria indicó: “Hemos solicitado prioritariamente que se enfoquen en los horarios de mayor demanda, que son temprano por la mañana, al mediodía y, por supuesto, por la tarde noche. En cuanto a los horarios, estos varían según las líneas; por ejemplo, la línea 1 es la que mejor funciona, pero todas las líneas urbanas tienen un buen funcionamiento”., la funcionaria expresó: “Cuándo Subo, depende de Nación Servicios. Por lo tanto, cualquier modificación que deseamos realizar en la aplicación y transmitir directamente al usuario lleva bastante tiempo. Esto se debe a que debemos elevar los cambios a Nación, quienes se toman su tiempo en aprobarlos, y luego esperar que se implementen en la aplicación. Es por eso que, en colaboración con la municipalidad de Paraná,En cuanto al, mencionó: “Ya tenemos el proyecto elaborado. De hecho, hemos visitado diversas ciudades como Villaguay, Tener Más Lejos, Jujuy y Luján, donde hemos observado diferentes experiencias de gestión en cuanto al ordenamiento urbano mediante el sistema de estacionamiento medido. La idea es implementarlo en la ciudad de Paraná con el objetivo de reordenar tanto el centro como las zonas adyacentes. Estamos hablando de aproximadamente 3.000 espacios, y dentro de este esquema también trabajamos en colaboración con los trabajadores tarjeteros”.“No existe un sistema de estacionamiento medido en este momento. Lo que hay es estacionamiento tarifado, en el cual están incluidos los trabajadores tarjeteros que están registrados en el sistema, aproximadamente doscientos en total. Con el sistema de estacionamiento medido, nuestro objetivo es clarificar y regularizar estas cuestiones que actualmente no están debidamente reglamentadas. También buscamos proporcionar una herramienta que brinde mayor formalidad tanto a los trabajadores tarjeteros como a aquellos que actualmente gestionan el estacionamiento en la vía pública”, añadió. (Elonce)