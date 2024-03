El Director de PAMI dijo que la obra social "está en una situación crítica"

Las declaraciones de Leguízamo se producen en un momento especial dado que PAMI se encuentra en plena discusión con laboratorios para renovar los acuerdos vigentes.



"La dirección ejecutiva de PAMI puso en marcha una serie de relevamientos cuyos resultados preliminares arrojaron que la obra social se encuentra en un estado de alta vulnerabilidad financiera", señaló la institución en un comunicado.



En esa línea sostuvo que "los datos iniciales indican que, de no haberse tomado las medidas inmediatas que puso en marcha la nueva gestión, el PAMI habría entrado en una debacle financiera y estarían en riesgo las prestaciones que el Instituto brinda a sus Afiliados".



"PAMI es un paciente que está en una situación crítica", añadió Leguízamo.



Según se explicó "desde hace varios meses que PAMI tiene balance presupuestario negativo, pero ha ido saldando ese déficit con ahorros". Pero, en ese contexto, advirtió que "las nuevas autoridades han decidido no continuar gastando los ahorros en detrimento de la salud financiera del Instituto".



"Frente a esta situación, las autoridades de PAMI decidieron avanzar con la simplificación de la estructura organizativa y se redujo casi en un 50% los rangos jerárquicos", añadieron desde la obra social.



A su vez "se pusieron bajo revisión obras de infraestructura de salud, reformas y modificaciones hasta ser debidamente auditadas".



"Esto representa un ahorro de 90 mil millones de pesos que permitió sostener las prestaciones del Instituto", indicaron desde la dirección.



Pese a estas acciones los números indican que no han sido suficientes y es imperativo "continuar abordando este asunto de manera inmediata".



La dirección de PAMI aseguró que "recibió una situación de extrema fragilidad económica como consecuencia de la falta de control y el gasto discrecional e indiscriminado de los aportes de los jubilados argentinos".



"Quiero transmitirles la seguridad de que, desde el equipo de PAMI, estamos trabajando arduamente para revertir esta situación y poder garantizar las prestaciones que cada uno de ustedes necesita a pesar de la situación con la que nos encontramos", afirmó Leguízamo.



El directivo indicó que "tengan la tranquilidad de que esta gestión pone la eficiencia al servicio de la salud, cuidando sus recursos y brindando a todos sus afiliados la atención de calidad que se merecen".