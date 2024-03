Organizaciones sociales cortaron parcialmente acceso al Túnel: el motivo

Organizaciones sociales realizaron un corte parcial en el ingreso al Túnel Subfluvial en el marco de una jornada de lucha. Se trata de un "piquetazo nacional" que prevé con movilizaciones y 500 cortes de rutas en todo el país, en reclamo por "la falta absoluta de respuesta del Gobierno ante la emergencia alimentaria y el ajuste a la economía popular".“Es una jornada nacional en repudio a las políticas de ajuste que está llevando el gobierno nacional. La situación no permite que la población mejore, el hambre aumenta en cada uno de los barrios populares”, expresó el delegado de UTEP, Mario Rossi, aal destacar que en la provincia desde el movimiento social han avanzado en el proyecto de ley para que se concrete la emergencia alimentaria.“Queremos poner de manifiesto el hambre que se ha generado, no solo por la falta de asistencia de Nación, sino que también por la devaluación de la moneda. El gobierno toma en cuenta solo una porción de la población de los argentinos para el diseño de las políticas y no a todos”, mencionó.En este sentido, amplió que “desde este sindicato ponemos de manifiesto que urge que el gobierno nacional declare la emergencia alimentaria y que actualice el salario social complementario. La problemática se basa en todas las decisiones que toma el Ejecutivo Nacional”.Por su parte, una de las referentes del Polo Obrero, Andrea Báez, dio cuenta que tienen “inconvenientes en mantener la copa de leche (en diversos merenderos y comedores), bajas en el Potenciar Trabajo y eso es porque este Gobierno sin escrúpulos lleva adelante estas medidas. Cada vez tenemos menos posibilidades de poner un plato de comida en la mesa”.Al ser consultada sobre los motivos de la baja de algunas personas en el Beneficio, mencionó que “desde Anses explicaron que hubo una equivocación sobre compañeros que tenían familiares con pensiones. Sabemos que eso no es así, pero es un ahorro de plata que el Gobierno necesitaba”.“Según estimaciones, una persona que cobra el Potenciar Trabajo recibe un monto de unos 76.000 pesos”, cerró.Sobre la manifestación, un referente de la Corriente Clasista Combativa, Ezequiel González, precisó que “la idea es estar de manera pacífica y entregar una volanteada para que las personas para que sepan sobre nuestra situación”.“La convocatoria es amplia y creemos que tendremos una buena jornada en todo el país”, indicó una referente del MTE, Evelin Kloster, a Elonce.Al respecto, el jefe de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, Raúl Menescardi, expresó que se desplegó un operativo para evitar inconvenientes entre las organizaciones y las personas que están circulando.“Se habilitó un carril para que los vehículos transiten y bregamos para que el transito sea responsable y a una velocidad baja”, amplió al sostener que “la situación duró hasta las 11 horas”.