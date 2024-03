Para el gobernador de La Rioja, "el Pacto de Mayo no existe"

Foto: Archivo

En un nuevo round entre la Nación y las provincias, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a expresarse en términos muy duros con respecto al Gobierno y aseguró que "el Pacto de Mayo no existe". "El apriete a los gobernadores no va a dar resultados positivos", adelantó el riojano.



Si bien no es la primera vez que el gobernador se expresa en duros términos con el Ejecutivo, está vez fue más allá y lanzó una advertencia a Javier Milei: "Me parece que definitivamente va a tener que reconsiderar su gestión. Creo que tiene que hacer un giro de 180 grados porque esto se va a desmadrar en cualquier momento y va a generar un conflicto social que puede llegar a ser una situación fratricida".



Con el mismo énfasis, Quintela analizó el estilo del Presidente para comunicar y ejercer el poder y reiteró que observa un futuro de mayor enfrentamiento social: "Él aplica una política de imposición para lograr el sometimiento (…). Si no modifica sustancialmente su actitud ante la sociedad y su política para el país en el corto plazo, mucho más cerca de lo que él se imagina vamos a tener una conmoción social muy importante".



"Llama la atención la mala educación del presidente de la Nación. No saluda, no muestra simpatía por la Corte Suprema de Justicia o por los gobernadores que estuvieron acompañándolo. Entonces es muy difícil conversar con una persona que no está en su eje ni tiene la templanza o el comportamiento de acuerdo a la investidura que representa", afirmó, incendiario, el riojano en diálogo con Somos Radio AM 530.



Con respecto al futuro del Pacto de Mayo el mandatario subrayó que el fundacional acuerdo "no existe" y que "es un cambio en donde los que se benefician son unos pocos en detrimento de la gran mayoría del pueblo argentino". "Un pacto se acuerda por lo menos entre dos partes y se hace conversando, debatiendo, charlando. Este presidente se la pasa insultándonos y despotricando contra todo lo que no sea lo que lo rodea a él", analizó el nacido en La Rioja capital.



En ese sentido, Quintela consideró "que el apriete a los gobernadores no va a dar resultados", aunque indicó que hay algunos mandatarios que "son más permeables a acompañar" la iniciativa del Presidente y adelantó que hará lo necesario para que el mega DNU caiga en Diputados. "La Nación nos está debiendo 75 millones de dólares de fondos coparticipables que nos retiene. Aún así, no nos vamos a arrodillar", recordó el gobernador. (C5N)