Mauricio Macri asume el martes como presidente del PRO

El ex presidente Mauricio Macri asumirá este martes como mandatario del PRO, el partido que fundó hace más de dos décadas y encabezó hasta hace 12 años atrás.



Macri será el único candidato en las elecciones internas que realizará el PRO el próximo 19 de marzo, fecha en la que vence el plazo para entregar las nominaciones para conformar la cúpula dirigencial.



La transición en el PRO será entre Macri y la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Mientras tanto, siguen las negociaciones de las dos vicepresidencias, la secretaría general, 25 consejeros y vocales.



La premisa de ex presidente será unificar el partido tras lo que fue la interna en 2023 entre Bullrich y el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante la campaña presidencial.



Otro de los puntos a tratar por Macri será fortalecerlo con la base puesta en las provincias. En ese marco, intentará darles un lugar importante a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA).



Se da luego de la iniciativa, por ahora fallida, de fusionar con La Libertad Avanza (LLA) a partir de la alianza de alguno de sus miembros como Bullrich y Luis Petri, entre otros, algo a lo que Rodríguez Larreta se opuso con firmeza.



Por el momento, esa parecería no ser el objetivo de Macri, quien se encargó de reunirse con distintos dirigentes del espacio para mantenerse como un partido más y no quedar inmerso dentro de LLA. (NA)