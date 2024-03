Gobierno mantiene el feriado del 24 de marzo, pero no está previsto ningún acto

El Gobierno de Javier Milei mantendrá el feriado del próximo domingo 24 de marzo, a 48 años del golpe de Estado de 1976, pero hasta el momento, no tiene previsto la convocatoria a ningún acto o actividad para conmemorar a las víctimas del llamado terrorismo de Estado.



Se trata de una fecha particularmente compleja para la administración libertaria que "discute con la historia oficial", y apuesta a reivindicar también a los caídos por las agrupaciones armadas de la época.



El mandatario no tiene intenciones de trasladar el feriado del domingo como puente turístico para el viernes o el lunes debido a que se trata de una fecha declarada "inamovible" en el calendario nacional anual.



El feriado fue establecido en 2002 por la Ley de la Nación 25.633, que en su primer artículo establece al 24 de marzo como "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976", hasta que en 1983 retornó la democracia y se enjuició a los miembros de las juntas, liderados por Jorge Rafael Videla.



Desde el más íntimo entorno del jefe de Estado revelaron a Noticias Argentinas que no hay discusiones con "las atrocidades cometidas por de la dictadura", pero sí con la historia oficial y los acontecimientos narrados.



"Hubo organizaciones guerrilleras, incluso desde antes de la dictadura, que mataban y ejercían violencia y eso es omitido. Se cuenta solo una parte de la historia", argumentaron altas fuentes libertarias, al tiempo que aclararon que el reclamo por "la historia completa" no se traduce en el respaldo a la dictadura.



Asimismo precisaron: "No hay discusión en eso. Coincidimos todos. Nada anula el comportamiento de la dictadura ni las atrocidades".



En la gestión no descartan algún golpe de efecto para la fecha, con la intención de abrir debates, aunque descartan que sea de la magnitud de lo que fue el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres.



A pesar de la pública postura de la vicepresidenta Victoria Villarruel, una de las más férreas defensoras de las víctimas y familiares de militares asesinados por agrupaciones armadas, al momento, no hay en agenda actividad en particular.



A diferencia de otros espacios políticos, y a contramano de la movilización programada para el domingo, desde La Libertad Avanza buscan bajarle el precio a la fecha histórica y, por ahora, no preparan ningún acontecimiento en conmemoración.